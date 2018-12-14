زمستانی داغ در بازار کتاب فرانسه/ استقبال از نویسندگان جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، در مقاله‌ای که به مقایسه آمار کتاب‌های فصل زمستان ۲۰۱۹ با ۲۰۱۸ پرداخته است می‌شود دریافت در ژانویه و فوریه پیش روی بازار کتاب فرانسه شاهد انتشار کتاب‌های مهمی خواهد بود که جدیدترین کتاب میشل اولبک از جمله آنهاست.

در فهرست کتاب‌های فصل ادبی زمستان ۲۰۱۹ فرانسه اسامی ۴۹۳ عنوان کتاب جای گرفته که از این میان ۳۳۶ عنوان فرانسوی و ۱۵۷ عنوان ترجمه شده هستند.

بر مبنای آمار موجود در لیو ابدو که سامانه ارایه خدمات آنلاین کتاب است، تقریبا می‌توان گفت تفاوتی با سال پیش در این فصل مشاهده نمی‌شود. در واقع کاهش جزیی ۱.۲ درصدی نسبت به آغاز زمستان ۲۰۱۸ مشاهده می‌شود که ۴۹۸ کتاب راهی بازار شده بود.

در این آمار کاهش ۲.۶ درصدی در بخش کتاب‌های فرانسوی و افزایش ۲.۶ درصدی در بخش ادبیات ترجمه شده مشاهده می‌شود. در عین حال در مقایسه با سال پیش انتشار ۷۷ عنوان کتاب از نویسندگان نوقلم نشان دهنده رشدی ۲۰ درصدی در مقایسه با سال پیش در استقبال از نویسندگان جدید است.

تولیدات زمستانی بازار کتاب فرانسه را دو موج از انتشارات نمایندگی می‌کنند: یکی نویسندگانی از ناشران شناخته شده (مانند فلاماریون) که با قدرت وارد بازار کتاب می‌شوند و کتاب جدید میشل اولبک را در شمارگان ۳۲۰ هزار نسخه وارد بازار کتاب می‌کنند. این امر نشان می‌دهد ناشرانی هستند که تصمیم دارند با حرکات ابتکاری در فاصله ژانویه و فوریه به بازار کتاب تحرکی خاص ببخشند.

دوم این که اگر آثار رمان‌نویسان فرانسوی در فصل زمستان کاهش می‌یابند، (که امسال نیز مانند سال پیش این اتفاق افتاد) اما طیفی از موضوع‌های جهانی از عشق و مرگ و کودکی و ... در هر حال همیشه امکان نشر دارند. در این مسیر کتاب جدید نیکلا متیو با عنوان «فرزندانشان پس از آنها» موضوعی درباره کودکی از انتشارات اکت سود که به عنوان برنده گنکور ۲۰۱۸ انتخاب شد، از کتاب‌هایی هستند که جایگاه خود را دارند.

در هر حال در میان رمان‌هایی که قرار است فصل سرد ادبی زمستان را گرم کنند آثار جدیدی از میشل اولبک، دیوید فوئنکینوس، آنتونی والودین، عتیق رحیمی، سلین مینار اشمیت، پاتریک رمبو، ورونیک اووالده، فیلیپ بسون و اریک شویلار جای دارند. در عین حال آثاری از نویسندگان خارجی چون دیوید ون، النا فرانته، نیکی گمل، ادگار هیلسنرات، اری دی لوکا و آنتونیو لوبو آنتونس نیز وارد بازار کتاب فرانسه می‌شوند.