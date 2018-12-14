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۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۶

آمریکا به اتباع خود درباره سفر به شمال فلسطین‌اشغالی هشدار داد

آمریکا به اتباع خود درباره سفر به شمال فلسطین‌اشغالی هشدار داد

سفارت رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی به اتباع خود درباره سفر به شمال فلسطین‌اشغالی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی امروز جمعه با انتشار بیانیه ای در وبگاه خود اعلام کرد: به‌دلیل افزایش تنش‌ ها در مرز شمالی اسرائیل، کارمندان دولت آمریکا و اعضای خانواده‌ آن ها تا اطلاع ثانوی از سفر شخصی به شمال اسرائیل منع می‌ شوند.

این در حالیست که اخیراً رژیم صهیونیستی با ایراد اتهام واهی حفر تونل‌های حزب‌الله در مرز با این رژیم، به جنجال همیشگی علیه حزب الله لبنان پرداخته است.

سه شنبه هفته گذشته رژیم صهیونیستی ضمن اعلام بالاترین سطح آماده باش در مرزهای شمالی سرزمین‌های اشغالی با لبنان عملیات موسوم به سپر شمال را آغاز کرد و هدف ادعائی آن را مبارزه با تونل هایی اعلام کرد که به ادعای اشغالگران صهیونیست توسط حزب‌الله لبنان در داخل اراضی اشغالی حفر شده اند!

کد مطلب 4484730

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