جریمه ۱.۶ میلیارد دلاری در انتظار فیس بوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، شب گذشته فاش شد یک باگ در فیس بوک به توسعه دهندگان طرف سوم اجازه دسترسی به عکس های کاربران را داده است.

به طور معمول کاربران خود اجازه دسترسی به عکس های شخصی را به دوستان می دهند، اما باگ مذکور اجازه دسترسی به تصاویر را به همه داده است. کمیته حفاظت از اطلاعات ایرلند (IDPC) اعلام کرده تحقیقاتی را درباره این شکاف امنیتی آغاز کرده است.

در این اختلال امنیتی حتی تصاویری فاش شده که کاربران آنها در شبکه اجتماعی به اشتراک نگذاشته بوده اند.

درهمین راستا پیش بینی می شود فیس بوک به دلیل این شکاف امنیتی و فاش شدن اطلاعات کاربران در اتحادیه اروپا ۱.۶ میلیارد دلار جریمه شود.

طبق قوانین حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا، اگر ثابت شود فیس بوک اقدامات لازم برای جلوگیری از شکاف امنیتی را انجام نداده، این شرکت با جریمه ای معادل ۴ درصد درآمد سالانه خود روبرو خواهد شد.

سخنگوی IDPC گفته است ما در این هفته تحقیقاتی درباره همخوانی فیس بوک با قوانین GDPR (قوانین حفاظت از اطلاعات عمومی اتحادیه اروپا) آغاز کرده ایم.

این درحالی است که فیس بوک ادعا می کند با توسعه دهندگان نرم افزاری صحبت کرده تا تصاویر کاربران را به محض دیدن پاک کنند.

هزاران اپلیکیشن مانند «اسپاتیفای»، «نتفلیکس» و «ایر بی ان بی» به پروفایل های فیس بوک متصل می شوند تا کاربران بتوانند دوستان خود را بیابند یا راحت تر وارد آنها شوند.

برخی از این اپلیکیشن ها اجازه دسترسی به عکس های کاربران را دارند از جمله وب سایت های پرینت عکس. اما این اپلیکیشن ها فقط به عکس هایی دسترسی می یابند که کاربران در تایم لاین حساب کاربری خود منتشر می کند. اما یک آپدیت به طور اشتباه در بازه ای ۱۲ روزه در ماه سپتامبر به ۸۷۶ شرکت دیگر اجازه دسترسی به عکس های کاربران را داده است.

فیس بوک در ماه سپتامبر از این باگ مطلع شده و آن را ترمیم کرده اما تا ۲۲ نوامبر به IDPC اطلاع نداده است. این در حالی است که طبق قوانین GDPR شرکت ها باید هرگونه افشای اطلاعات را تا ۷۲ ساعت پس از وقوع گزارش کنند.

این رویداد سبب شده ارزش سهام فیس بوک کاهش یابد.