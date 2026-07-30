الگوگیری از سبک زندگی شهدا؛ زندگی شهدای فرهنگی مستند سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک شورای معاونان اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان در محل دفتر خود ضمن گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و عملیات مرصاد، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از شهدای دفاع مقدس و جنگ رمضان از مجموعه آموزش و پرورش بودند و این شهدا علاوه بر حضور در میدان جهاد، در عرصه تعلیم و تربیت نیز منشأ آثار ماندگار شدند.

وی با بیان اینکه هنوز مستندسازی و پژوهش درباره بسیاری از شهدای فرهنگی استان، به‌ویژه شهدای عملیات مرصاد، به شکل شایسته انجام نشده است، افزود: خاطرات، ویژگی‌های شخصیتی و درس‌های ارزشمند این شهدا باید ثبت و به نسل‌های آینده منتقل شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهدای فرهنگی بیان داشت: تواضع، اخلاص، مسئولیت پذیری، ایثار و عمل‌گرایی از مهم‌ترین شاخصه‌های این شهدا بود و آنان بیش از سخن، با رفتار خود نقش تربیتی ایفا می‌کردند.

مطیعی با بیان خاطراتی از سردار شهید حاج محمود اخلاقی، از شهدای شاخص عملیات مرصاد، تصریح کرد: این شهید با وجود مسئولیت فرماندهی، فردی متواضع، خوش‌اخلاق و بی‌ادعا بود و در میدان نبرد نیز با تدبیر و قاطعیت نیروهای خود را هدایت می‌کرد.

وی همچنین با اشاره به زندگی شهید مجید ایزدبخش و شهید خلیل‌الله بهرامی اشاره داشت و افزود: اخلاص، احساس مسئولیت و نقش تربیتی این شهدا الگویی ارزشمند برای فرهنگیان و دانش‌آموزان است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان تأکید کرد: نباید شهدا را افرادی دست‌نیافتنی معرفی کنیم آنان انسان‌هایی بودند که در میان مردم زندگی می‌کردند و با ایمان، اخلاص، ایثار، تواضع و ولایت‌پذیری به این جایگاه رسیدند.

مطیعی با اشاره به جمله شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه «باید شهیدگونه زندگی کرد تا شهید شد»، افزود: مهم آن است که سبک زندگی و منش اخلاقی شهدا در جامعه ترویج شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعطیلی‌های متعدد مدارس در سال تحصیلی گذشته، بر برگزاری کلاس‌های تقویتی تابستانی برای جبران افت تحصیلی دانش‌آموزان تأکید کرد و ادامه داد : تقویت پایه علمی دانش‌آموزان، زمینه‌ساز موفقیت آنان در سال‌های آینده خواهد بود.