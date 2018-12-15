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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

تهیه‌کننده «صبح جمعه با شما» به مهر گفت:

جاویدنیا در منزل استراحت می‌کند/ تدارک برای شب یلدای ایران

جاویدنیا در منزل استراحت می‌کند/ تدارک برای شب یلدای ایران

تهیه‌کننده ویژه‌برنامه شب یلدای رادیو ایران اعلام کرد علیرضا جاویدنیا این روزها در منزل استراحت می کند تا بتواند در ویژه برنامه شب یلدا مردم را همراهی کند.

ساجد قدوسیان تهیه کننده برنامه رادیویی «صبح جمعه با شما» درباره وضعیت علیرضا جاویدنیا کارگردان این برنامه و اینکه می تواند در ضبط برنامه حاضر شود یا خیر؟ به خبرنگار مهر عنوان کرد: حال عمومی علیرضا جاویدنیا خوب است فقط گاهی باید برای آنژیو به بیمارستان برود و معاینه شود تا بهبودی کامل حاصل شود.

وی درباره حضور جاویدنیا در ضبط برنامه اظهار کرد: زمان حضور وی در بیمارستان برای آنژیو در هفته قبل با ضبط برنامه همزمان شده بود و جاویدنیا نتوانست برای ضبط «صبح جمعه با شما» حاضر شود البته ما هم از وی خواستیم برای بهبود کامل تا ۲ هفته استراحت کند.

قدوسیان با اشاره به تولید ویژه برنامه شب یلدا عنوان کرد: ما جمعه ۳۰ آذر و همزمان با شب یلدا از ساعت ۱۹ تا ۲۴ ویژه برنامه شب یلدا را به صورت زنده روی آنتن رادیو ایران می بریم و از جاویدنیا درخواست کردیم تا آن زمان استراحت کند تا بتواند در شب یلدا کنار ما باشد.

وی در پایان گفت: ویژه برنامه «یلدا و لبخند» با حضور مهمانان مختلفی روی آنتن می رود و جاویدنیا این روزها در منزل استراحت می کند تا در این شب بتواند برای پخش برنامه در کنار ما باشد.

علیرضا جاویدنیا کارگردان فصل جدید «صبح جمعه با شما» و هنرمند رادیو چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد و این روزها در منزل استراحت می کند.

کد مطلب 4485354
عطیه موذن

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