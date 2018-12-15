ساجد قدوسیان تهیه کننده برنامه رادیویی «صبح جمعه با شما» درباره وضعیت علیرضا جاویدنیا کارگردان این برنامه و اینکه می تواند در ضبط برنامه حاضر شود یا خیر؟ به خبرنگار مهر عنوان کرد: حال عمومی علیرضا جاویدنیا خوب است فقط گاهی باید برای آنژیو به بیمارستان برود و معاینه شود تا بهبودی کامل حاصل شود.

وی درباره حضور جاویدنیا در ضبط برنامه اظهار کرد: زمان حضور وی در بیمارستان برای آنژیو در هفته قبل با ضبط برنامه همزمان شده بود و جاویدنیا نتوانست برای ضبط «صبح جمعه با شما» حاضر شود البته ما هم از وی خواستیم برای بهبود کامل تا ۲ هفته استراحت کند.

قدوسیان با اشاره به تولید ویژه برنامه شب یلدا عنوان کرد: ما جمعه ۳۰ آذر و همزمان با شب یلدا از ساعت ۱۹ تا ۲۴ ویژه برنامه شب یلدا را به صورت زنده روی آنتن رادیو ایران می بریم و از جاویدنیا درخواست کردیم تا آن زمان استراحت کند تا بتواند در شب یلدا کنار ما باشد.

وی در پایان گفت: ویژه برنامه «یلدا و لبخند» با حضور مهمانان مختلفی روی آنتن می رود و جاویدنیا این روزها در منزل استراحت می کند تا در این شب بتواند برای پخش برنامه در کنار ما باشد.

علیرضا جاویدنیا کارگردان فصل جدید «صبح جمعه با شما» و هنرمند رادیو چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد و این روزها در منزل استراحت می کند.