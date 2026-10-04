اشراقی: شهرداری باید به وظایف خود در قبال سالمندان عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پروین اشراقی اسکوئی روز یکشنبه در نشست گرامیداشت روز سالمندان، با اشاره به حق سالمندان برای مشارکت اجتماعی و برخورداری از عدالت اجتماعی، بر ضرورت توجه به توانمندسازی این قشر تأکید کرد.

وی مناسب‌سازی فضای کالبدی شهر را یکی از الزامات حمایت از سالمندان دانست و خواستار فراهم شدن شرایطی شد که سالمندان بتوانند با سهولت و استقلال بیشتری در محیط شهری تردد و زندگی کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی همچنین بر نقش دستگاه‌های مسئول در ارتقای سلامت روان و توانمندسازی سالمندان تأکید کرد و فعالیت بدنی، تغذیه سالم، مدیریت تنهایی و یادگیری مستمر را از جمله راهکارهای مؤثر در ارتقای سلامت سالمندان برشمرد.

اشراقی اسکوئی، حفظ استقلال فردی و توجه به مراقبت‌های پیشگیرانه را از اولویت‌های سلامت سالمندان عنوان کرد و بر ضرورت توجه بیشتر به این موضوعات در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های مرتبط با سالمندان تأکید کرد.