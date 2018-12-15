امضای قرارداد فروش دو محصول شرکت دانش بنیان در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتی ظهر شنبه در مراسم امضای قرارداد فروش محصول و خدمات شرکت های دانش بنیان گفت: یکی از اهداف پارک علم و فناوری هرمزگان پس از پذیرش و توانمند سازی آنها، کمک به روند فروش محصول آنهاست که خوشبختانه روند مناسبی را طی می کند.

به گفته وی، همزمان با هفته پژوهش قرارداد فروش کانکس قطعاتی با قابلیت جمع شدن بین شرکت سازه صعود مائده و صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به امضا رسید.

فتی ادامه داد، یکی از شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری هرمزگان در حوزه واقعیت های مجازی فعالیت می کند که تاکنون نسبت به ساخت تور مجازی از جاذبه های هرمزگان و همچنین تور بازدید مجازی در حوزه فروش املاک انجام داده است که در آخرین قرارداد فروش با همکاری اداره کل اوقاف هرمزگان اجرای زیارت مجازی در راستای معرفی امام زاده ها بر عهده گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد، این قراردادها بتواند زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان را گسترش دهد.

گفتنی است، در این روز استاندار هرمزگان به همراه نمایندگان مجلس از محصولات تولیدی پارک علم و فناوری در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری بازدید کرد.

علاقه مندان می تواند جهت بازدید از دستاوردهای پارک علم و فناوری در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری به مجتمع گفتگوی تمدن های بندرعباس(مجتمع بصیرت) مراجعه کنند.

ساعت بازدید از نمایشگاه 8 تا 12 ظهر و 15 تا 18 اعلام شده است.