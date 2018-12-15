تلاش مجلس برای اختصاص اعتبار ویژه به بیماران اوتیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده فاطمه ذوالقدر از برگزاری نشست اختلال اوتیسم و چالش های همراه در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی با حضور برجعلی‌ رئیس دانشکده روانشناسی، رضایی دبیر نشست خانواده، صفاری‌فرد مدیر کل توانبخشی روزانه و توان‌پزشکی‌ سازمان بهزیستی، عزیزی مدیر بخش آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و جمعی از اساتید دانشگاه و مسئولان وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این نشست فرصت مناسبی برای آگاهی هرچه بیشتر از مصائب و مشکلات مبتلابه کودکان اوتیسم و خانواده های آنها بود چرا که درباره اوتیسم به عنوان یک مساله در حال رشد، در جامعه درک و شناخت کمی وجود دارد و به همین دلیل فعالیت و اقدامات گسترده تری برای رسیدگی به معضلات این بیماران و خانواده های آنها باید صورت پذیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، نقش رسانه و نهادهای آموزشی در فرهنگ سازی و آگاهی بخشی را بسیار مهم دانست و بر نقش صدا و سیما برای تخصیص زمان لازم به برنامه های مرتبط به این بیماران به صورت کاملا رایگان تاکید کرد و افزود: در سال ٩٧ تلاش کردیم بیماری اوتیسم را با توجه به شرایط ویژه مبتلایان آن و هزینه های هنگفت مالی که بر دوش خانواده ها می گذارد در گروه بیماری های خاص قرار دهیم تا از سرجمع اعتبار بودجه بیماریهای خاص برای اوتیستیک ها هم استفاده شود اما این بودجه کافی نبوده و در بودجه ٩٨ برای پیش بینی و تخصیص اعتبار ویژه ای برای این بیماران تلاش خواهیم کرد؛ نیاز است که هزینه های درمانی بیماران اوتیسم در زمره بیمه تکمیلی و همچنین مادران دارای فرزند اوتیسم تحت پوشش بیمه حمایتی قرار بگیرند.

وی با یادآوری اینکه خوشبختانه با کمک سازمان بهزیستی، خیرین و NGO ها بیش از ١٠٠ مرکز توانبخشی راه اندازی شده که در سالجاری نیز در شهرستان اسلامشهر و شهر ری مرکز توانبخشی برای بیماران اوتیسم افتتاح شد، ادامه داد: بازدیدهای دوره ای از این مراکز صورت گرفت البته با توجه به تولد سالانه ٤٠ هزار کودک معلول این مراکز کافی نیست و باید توسعه یابد و در مناطق حاشیه ای و شهرستان های کوچک نیز دایر شود تا خدمات دهی هرچه بیشتر و بهتر به این بیماران و خانواده های آنها فراهم شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: شهرداری نیز می تواند با توجه به امکانات و فضاهای ورزشی که در اختیار دارد در هرمنطقه ای یک روز در هفته فضای ورزش و بازی را در اختیار این بیماران قرار دهد.

وی گفت: طرح سرباز وظیفه در مراکز توانبخشی ایده ای است که اجرایی شدن آن می تواند به خدمات رسانی فارغ التحصیلان رشته های مرتبط کمک کند و از سویی مالی وارده به خانواده ها و سازمان بهزیستی و شبکه بهداشت را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

ذوالقدر با یادآوری اینکه پیشنهادات خوبی در این نشست مطرح شد که بی شک برای حمایت و کمک رسانی به بیماران اوتیستیک و خانواده های آنها از این پیشنهادات و نظرات استفاده خواهد شد، گفت: به عنوان نمونه طرح سرباز وظیفه در مراکز توانبخشی ایده ای است که اجرایی شدن آن می تواند به خدمات رسانی فارغ التحصیلان رشته های مرتبط کمک کند و از سویی مالی وارده به خانواده ها و سازمان بهزیستی و شبکه بهداشت را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، ادامه داد: انتظار می رود با همراهی و همدلی هرچه بیشتر مسئولان، مردم و خیرین بتوان بخشی از فشار روانی و اقتصادی وارده بر بیماران اوتیستیک و خانواده های آنها را کاهش داد.