به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به نقش جاده مرادبلاغی به عنوان یک محور ارتباطی استراتژیک در توسعه استان اشاره کرد و گفت: این پروژه یکی از مهمترین برنامه های محوری است که پیگیری اجرای آن ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در هماهنگی با وزیر راه و شهرسازی موانع اجرایی آن مرتفع و ۳ کیلومتر از این پروژه عملیاتی شده است، گفت: مبلغ ۵.۵ میلیارد تومان اعتبار باقیمانده این پروژه بوده که عملیات اجرایی آن شروع شده است.

وی بابیان اینکه قهاوند از طریق قزل‌آباد به اتوبان تهران متصل می‌شود، گفت: این اتوبان موجب تسهیل تردد اهالی شهرهای ملایر، نهاوند و تویسرکان به تهران خواهد شد و حدود یک تا ۱.۵ ساعت مسیر را نزدیک‌تر می‌کند.

نماینده مردم همدان درمجلس شورای اسلامی لزوم تسریع در اتصال جاده قهاوند به اتوبان تهران را مورد تاکید قرار داد و گفت: به موازات پروژه فوق باید به عملیات اجرایی قهاوند تا احمدآباد سرعت بیشتری داده شود چراکه مجوز این قسمت از مشاور وزیر دریافت شده است.

وی با تاکید بر اینکه اتصال اتوبان ملایر به اتوبان تهران - همدان دارای ردیف ملی است و باید در دستور برنامه ها قرار گیرد، به تکمیل راه آهن همدان - تهران با برقی و سریع السیر کردن آن اشاره کرد و گفت: در خصوص ایستگاه راه آهن همدان و ایستگاه راه آهن شهرستان فامنین نیز پیگیری های جدی باید صورت گیرد.

وی گفت: راه آهن همدان - ملایر نیز از پروژه های مهمی است که نقش حیاتی در اتصال محورهای جاده ای دارد و چند شهرستان در این پروژه ذینفع هستند و می تواند در توسعه همدان نقش بی بدیلی ایفا کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: هفته گذشته عملیات اجرایی تعریض راه دسترسی روستای چیشین به عنوان یکی از ۴ محور گردشگری همدان آغاز شد.

وی افزود؛ مشکلات فنی و پیچ های غیر استاندارد در این محور باعث ایجاد تصادفات شدید می شد که با مطالعات فنی و کارشناسانه اصلاح مشکلات جاده ای در مسیر گردشگری چیشین و ابرو آغاز شده و پیگیری تا حصول نتیجه برای آرامش خاطر اهالی و بهبود ترددهای گردشگری ادامه دارد.