استمهال ۳ساله تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده اظهار داشت: با پیگیری مستمر وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و بانک مرکزی، هیات وزیران در جلسه هجدهم آذرماه سال جاری، بازپرداخت تسهیلات دریافتی کشاورزانی که از حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی و سرمازدگی در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ آسیب دیده اند را به مدت ۳ سال استمهال کرد.

وی تصریح کرد:بر این اساس تولید کنندگان خسارت دیده بخش کشاورزی که سررسید بدهی وام آنان از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۹۶ لغایت پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ می باشد، می توانند با مراجعه به کارگروه ذیربط در هر شهرستان اقدام لازم را به عمل آورند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: هزینه های مالی امهال این تسهیلات را دولت تقبل کرده است که پس از تائید نهایی به بانک های عامل پرداخت می کند.