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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۱

با کاشت بذر و نهال در سمل جنوبی؛

طرح ملی «جنگلانه» در تنگستان اجرا شد

طرح ملی «جنگلانه» در تنگستان اجرا شد

بوشهر - طرح ملی جنگلانه با حضور فرماندار تنگستان در روستای سمل جنوبی از توابع بخش مرکزی تنگستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان عصر شنبه در این آیین اظهار داشت: در این طرح که به شکل نمادین برگزار شد، ٣٠ هکتار از اراضی ملی روستای سمل جنوبی کشت نهال و بذرکاری انجام خواهد شد که با مشارکت شورای اسلامی و دهیاری روستا آبیاری و نگهداری می شود.

عبدالحسن رفیعی پور هدف از اجرای طرح جنگلانه را اهمیت نهال کاری، حفاظت از خاک و ایجاد فضای سبز جهت جذب گردشگر عنوان کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده و با انجام بررسی های لازم، با ایجاد پارک جنگلی در مراتع اطراف روستای سمل جنوبی، زمینه ای جهت توسعه و گسترش گردشگری و بوم گردی این منطقه فراهم شود.

این مراسم با حضور فرماندار تنگستان، بخشدار مرکزی، جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای سمل جنوبی، سمن های زیست محیطی شهرستان و اهالی روستای سمل جنوبی برگزار شد.

کد مطلب 4485947

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