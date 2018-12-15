طرح ملی «جنگلانه» در تنگستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان عصر شنبه در این آیین اظهار داشت: در این طرح که به شکل نمادین برگزار شد، ٣٠ هکتار از اراضی ملی روستای سمل جنوبی کشت نهال و بذرکاری انجام خواهد شد که با مشارکت شورای اسلامی و دهیاری روستا آبیاری و نگهداری می شود.

عبدالحسن رفیعی پور هدف از اجرای طرح جنگلانه را اهمیت نهال کاری، حفاظت از خاک و ایجاد فضای سبز جهت جذب گردشگر عنوان کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده و با انجام بررسی های لازم، با ایجاد پارک جنگلی در مراتع اطراف روستای سمل جنوبی، زمینه ای جهت توسعه و گسترش گردشگری و بوم گردی این منطقه فراهم شود.

این مراسم با حضور فرماندار تنگستان، بخشدار مرکزی، جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای سمل جنوبی، سمن های زیست محیطی شهرستان و اهالی روستای سمل جنوبی برگزار شد.