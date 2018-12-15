نشست مدیران مدارس علمیه خواهران استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست مدیران مدارس علمیه خواهران استان تهران ظهر امروز با حضور حجت الاسلام محمد حسین کبیریان مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران، معاونین استانی، مدیران مدارس علمیه، مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزه علمیه خواهران و با هدف آشنایی مدیران، تعامل، همفکری و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشرفت امور مدارس علمیه در سالن اجتماعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام کبیریان مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران با اشاره به سیاست ها و تصمیمات جدید مدیریت استان جهت تعامل و پیشرفت امور مدارس استان اظهار داشت: یکی از اهداف مهم حوزه علمیه خواهران استان تهران ارتقاء سطح کیفی و کمی مدارس علمیه استان و اکتفا نکردن به وضعیت موجود است. پیشرفت روز به روز، تعلیم و تربیت طلبه و رسیدن به یک حوزه کامل و بالنده از اهداف مدیریت استان است.

وی در ادامه افزود: باید از تمامی ظرفیت ها و فرصت ها جهت شناساندن مدارس علمیه خواهران استان تهران به جامعه امروزی استفاده کنیم.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران با اشاره به اینکه همه ما یک مجموعه هستیم و باید با تلاش و کوشش به اهداف خود برسیم، تاکید کرد: همه مدیران باید به صورت جهادی و با قصد قربت تلاش کنند و مدیریت جهادی زمان و مکان نمی شناسد.

حجت الاسلام کبیریان افزود: ما نباید هیچ وقت ماهیت طلبگی خود را فراموش کنیم و باید بدانیم تا آخر طلبه هستیم.

در پایان این نشست، جلسه به صورت پرسش و پاسخ ادامه یافت و مدیر و معاونین استانی به سوالات مدیران مدارس علمیه استان پاسخ دادند.