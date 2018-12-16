درمان رایگان ۱۷ هزار بیمار لب شکری و ناهنجاری همراه تولد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلیل کلانتر هرمزی سرپرست گروه جراحان پلاستیک مناطق محروم، در ارتباط با برگزاری مراسم تجلیل از برگزیدگان مسئولیت‌های اجتماعی، گفت: این مراسم ۲۵ آذر ۹۷ در سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: هر ساله موسسه ملی مرهم با همکاری نهادهایی همچون دانشگاه علوم پزشکی تهران از افرادی که در حوزه‌های مختلفی همچون پزشکی،‌ مهندسی،‌ اجتماعی،‌کشاورزی، شهری و... کار خیر برجسته انجام داده و بدون هیچ چشم‌داشتی اقدام موثر اجتماعی انجام داده باشند، تجلیل می‌کند.

کلانتر هرمزی خاطرنشان کرد: در مراسم امسال از ۴ نفر در گروه مرهم، ۴ نفر در دانشگاه علوم پزشکی تهران و ۴ نفر از خیرین حوزه سلامت و چندین نفر دیگر به علت فعالیت‌های اجتماعی و انسان‌دوستانه تجلیل می‌شود.

رئیس هیأت مدیره موسسه ملی مرهم و سرپرست گروه جراحان پلاستیک مناطق محروم در ارتباط با فعالیت موسسه ملی مرهم گفت: ‌این مؤسسه یک مجموعه مردم‌نهاد بوده که ۵۰۰ نفر عضو غیررسمی، ۷ نفر هیأت مدیره و بیش از ۴۰ نفر هیأت امنا دارد که طی ۲۳ سفر به مناطق محروم از سال ۸۷ تا امسال پزشکان خیر بیش از ۱۷ هزار شکاف لب، کام و ناهنجاری همراه تولد، ویزیت و درمان رایگان انجام داده‌اند.

وی گفت: ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ مورد از این آمارها مربوط در مناطق محروم انجام شده و بقیه موارد نیز افراد به سایر نقاط کشور اعزام و برای آنها درمان رایگان صورت گرفته است که می‌توان گفت بیش از ۴۵۰۰ نفر طی ۱۰ سال گذشته رایگان ویزیت و عمل شده‌اند.