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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۰۱

رئیس هیأت مدیره موسسه ملی مرهم خبر داد؛

درمان رایگان ۱۷ هزار بیمار لب شکری و ناهنجاری همراه تولد

درمان رایگان ۱۷ هزار بیمار لب شکری و ناهنجاری همراه تولد

رئیس هیأت مدیره موسسه ملی مرهم، از انجام ویزیت و درمان رایگان ۱۷ هزار بیمار گرفتار شکاف لب، کام و ناهنجاری همراه تولد در مناطق محروم طی ۱۰ سال گذشته با همراهی پزشکان داوطلب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلیل کلانتر هرمزی سرپرست گروه جراحان پلاستیک مناطق محروم، در ارتباط با برگزاری مراسم تجلیل از برگزیدگان مسئولیت‌های اجتماعی، گفت: این مراسم ۲۵ آذر ۹۷ در سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: هر ساله موسسه ملی مرهم با همکاری نهادهایی همچون دانشگاه علوم پزشکی تهران از افرادی که در حوزه‌های مختلفی همچون پزشکی،‌ مهندسی،‌ اجتماعی،‌کشاورزی، شهری و... کار خیر برجسته انجام داده و بدون هیچ چشم‌داشتی اقدام موثر اجتماعی انجام داده باشند، تجلیل می‌کند.

کلانتر هرمزی خاطرنشان کرد: در مراسم امسال از ۴ نفر در گروه مرهم، ۴ نفر در دانشگاه علوم پزشکی تهران و ۴ نفر از خیرین حوزه سلامت و چندین نفر دیگر به علت فعالیت‌های اجتماعی و انسان‌دوستانه تجلیل می‌شود.

رئیس هیأت مدیره موسسه ملی مرهم و سرپرست گروه جراحان پلاستیک مناطق محروم در ارتباط با فعالیت موسسه ملی مرهم گفت: ‌این مؤسسه یک مجموعه مردم‌نهاد بوده که ۵۰۰ نفر عضو غیررسمی، ۷ نفر هیأت مدیره و بیش از ۴۰ نفر هیأت امنا دارد که طی ۲۳ سفر به مناطق محروم از سال ۸۷ تا امسال پزشکان خیر بیش از ۱۷ هزار شکاف لب، کام و ناهنجاری همراه تولد، ویزیت و درمان رایگان انجام داده‌اند.

وی گفت: ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ مورد از این آمارها مربوط در مناطق محروم انجام شده و بقیه موارد نیز افراد به سایر نقاط کشور اعزام و برای آنها درمان رایگان صورت گرفته است که می‌توان گفت بیش از ۴۵۰۰ نفر طی ۱۰ سال گذشته رایگان ویزیت و عمل شده‌اند.

کد مطلب 4486080
حبیب احسنی پور

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