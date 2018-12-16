کتابخانه های عمومی استان به صورت رایگان عضو می پذیرند

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رحیمیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین جرایم دیرکرد رجوع کتابها به کتابخانه نیز بخشوده می شوند.

وی با بیان اینکه این طرح درسه مرحله در کتابخانه‌های عمومی استان اجرا می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر کتابخانه های عمومی استان ۴۷ هزار و ۵۰۰ عضو دارند و در این کتابخانه های برنامه های مختلف فرهنگی نیز اجرایی می شود.

رحیمیان قصه گویی، برگزاری مسابقات قرآن، خاطره نویسی، شاهنامه خوانی، نهج البلاغه و جمع خوانی کتاب را از جمله برنامه های اجرا شده در طول سال عنوان کرد و گفت: در ۶۵ کتابخانه در استان ۵۵۰ هزار جلد کتاب موجود است.

وی افزود: همچنین کانون‌های ادبی شاهنامه خوانی و نهج البلاغه نیز در هشت شهرستان فعال هستند.