کتابخانه های عمومی استان به صورت رایگان عضو می پذیرند

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رحیمیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین جرایم دیرکرد رجوع کتابها به کتابخانه نیز بخشوده می شوند.
وی با بیان اینکه این طرح درسه مرحله در کتابخانههای عمومی استان اجرا میشود، اظهار داشت: در حال حاضر کتابخانه های عمومی استان ۴۷ هزار و ۵۰۰ عضو دارند و در این کتابخانه های برنامه های مختلف فرهنگی نیز اجرایی می شود.
رحیمیان قصه گویی، برگزاری مسابقات قرآن، خاطره نویسی، شاهنامه خوانی، نهج البلاغه و جمع خوانی کتاب را از جمله برنامه های اجرا شده در طول سال عنوان کرد و گفت: در ۶۵ کتابخانه در استان ۵۵۰ هزار جلد کتاب موجود است.
وی افزود: همچنین کانونهای ادبی شاهنامه خوانی و نهج البلاغه نیز در هشت شهرستان فعال هستند.
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