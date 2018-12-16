نظارت بر بازار شب یلدا تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن میرزائی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در هشت ماه سال گذشته ۱۶ هزار و ۴۸۰ مورد بازرسی در شهرستان کرمان و در سطح استان سه هزار و ۷۹ مورد بازرسی انجام شد.

وی ادامه داد: در هشت ماه سال جاری در شهرستان کرمان ۲۳ هزار و۲۱۵ و در استان ۴۵ هزار و ۸۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.

میرزائی عنوان کرد: در شهرستان کرمان ۱۵۱.۶۲ درصد و در سطح استان کرمان ۷۸.۸۲ درصد افزایش پرونده تخلف در واحدهای صنفی داشته ایم.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان بیان داشت: ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده در هشت ماه نخست سال جاری در شهرستان کرمان بالغ بر ۶۸ میلیارد ریال بوده که در کل استان این مبلغ به ۹۳ میلیارد ریال رسیده است.

میرزائی ابراز داشت: درصد رشد پرونده ها در هشت ماه نخست سال جاری در شهرستان کرمان ۶۵۵.۳۵ درصد و در استان ۶۷.۸۵ درصد بوده است .

وی ادامه داد: در زمینه رسیدگی به شکایات واحد خبری سامانه ۱۲۴ که از طریق مردم ارجاع شده در هشت ماه سال گذشته در شهرستان کرمان هزار و ۸۰۳ مورد و در کل استان دو هزار و ۶۹۳ مورد بود.

وی ادامه داد: در هشت ماه سال جاری در شهرستان کرمان به دو هزار و ۵۷۵ و در کل استان کرمان به چهار هزار و ۲۷۱ مورد رسیدگی شده است.

میرزائی عنوان کرد: در زمینه گزارش تخلفات توسط مردم چه از طریق سامانه ۱۲۴ و چه به صورت حضوری در شهرستان کرمان ۴۲ درصد و در کل استان ۵۸ درصد رشد داشته ایم.

وی افزود: تعداد بازرسی های از واحدهای نانوائی در هشت ماه سال جاری در شهرستان کرمان هزار و ۷۴۰ مورد و در کل استان سه هزار و ۸۸۸ مورد است.

میرزائی عنوان کرد: در شهرستان کرمان ۹.۱۶ درصد افزایش و در کل استان ۱۴.۶ درصد کاهش تخلف داشته ایم .

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان عنوان کرد: ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده در حوزه نانوایی ها سال گذشته بالغ بر ۲۶۱ میلیون ریال و در کل استان بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال است.

میرزائی بیان داشت: تعداد پرونده های تشکیل شده در زمینه تخلف واحدهای نانوائی در هشت ماه سال گذشته سطح شهرستان کرمان ۹۸ پرونده و در کل استان ۲۵۸مورد بود.

وی ادامه داد: در هشت ماه سال جاری در شهرستان کرمان ۹۸ مورد و در کل استان ۲۴۹ مورد پرونده در زمینه تخلف واحدهای نانوایی تشکیل شده است.

وی گفت: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا تعداد پرونده های هشت ماه سال گذشته ۲۲ مورد بود. در هشت ماه سال جاری ۹۶ پرونده وجود دارد که ۱۰۹.۹ درصد افزایش یافته است.

میرزائی تاکید کرد: ارزش ریالی پرونده های قاچاق کالا در هشت ماه سال گذشته بالغ بر هفت میلیارد ریال و در هشت ماه سال جاری بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال افزایش یافته است .

وی با اشاره به اجرای طرح های نظارتی در مناسبت های مختلف سال افزود: به دلیل نزدیک شدن به شب یلدا بازرسان سازمان تمرکزشان بیشتر بر روی میوه، آجیل و شیرینی خواهد بود تا اجحافی به مردم در این ایام صورت نگیرد.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: اولویت خود را در بازرسی بر روی شکایات مردم گذاشته ایم.

میرزائی افزود: ۷۰ هزار واحد صنفی در شهرستان کرمان در حال فعالیت هستند این در حالی است که ما تنها ۶۰ بازرس داریم یعنی به ازای هر ۱۰ هزار واحد صنفی یک بازرس وجود دارد.