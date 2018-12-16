چین باید از نرخ برابری یوآن در برابر دلار دفاع کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شنگ سون‌چنگ، مشاور بانک مرکزی چین روز یکشنبه گفت: چین نباید اجازه دهد نرخ برابری یوآن با دلار، از ۷ پایین‌تر بیاید، چراکه در غیر این صورت، تلاش برای تثبیت نرخ ارز در بورس ارز چین، بسیار پرهزینه خواهد شد.

منابعی آگاه از سیاست‌های چین، در ماه اکتبر به رویترز خبر داده بودند که احتمال این وجود دارد که چین برای جلوگیری از هر گونه سقوط سریع نرخ برابری ارز خود، فراتر از رقم هفت که از لحاظ روانی بسیار پر اهمیت است، از منابع عظیم ارزی خود استفاده خواهد کرد، چراکه سقوط بیش از این نرخ، باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها و خروج سرمایه از بازارهای مالی این کشور می‌شود.

شنگ که در اجلاسی در شانگهای سخنرانی می‌کرد، گفت: اگر ما از این نقطه بسیار پر اهمیت، سقوط کنیم، آنگاه باید بهای بالاتری برای تثبیت بازارهای ارزی پرداخت نماییم.

وی تصریح کرد: وقتی نرخ برابری و تثبیت در تبادل یوآن با دلار، در ۶.۷ یا ۶.۸ قرار دارد، به میزان بسیار کمتری از ذخایر ارزی چین نیازمند خواهد بود، اما اگر نرخ برابری آن به ۷ یا فراتر از آن سقوط کند، مقدار ذخایر ارزی لازم برای تثبیت بازارها به شدت افزایش می‌یابد.

او اضافه کرد: در شرایط فعلی، صرف هزینه‌ای معین از ذخایر ارزی برای تثبیت نرخ یوآن، در واقع نوعی صرفه‌جویی ارزی به حساب می‌آید، چراکه اگر بازارها انتظار داشته باشند نرخ یوآن به سرعت پایین بیاید، آنگاه ذخایر ارزی نمی‌توانند مانع سقوط ارزش یوآن شوند.

وی گفت: در حال حاضر مهمترین مساله برای ما این است که نرخ ارز را تثبیت کنیم؛ نه این که نرخ آن را آن طور که می‌گویند، اصلاح کرده و یا نرخ یوآن را بین‌المللی نماییم.

گفتنی است، از آغاز امسال تا کنون، ارز چین نزدیک به ۷ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است و به نرخ برابری ۷ نزدیک می‌شود، این درحالی است که یوآن، آخرین بار در بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ به این نرخ برابری رسیده بود.