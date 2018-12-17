هوش مصنوعی با کلاهبرداری سایبری صوتی مقابله می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، بررسی ها حاکیست میزان حملات فیشینگ صوتی سالانه ۷۴ درصد افزایش می یابد و لذا مقامات کره ای که نگران این روند هستند، امیدوارند که با هوش مصنوعی بتوان این نوع کلاهبرداری را کاهش داد. حملات فیشینگ صوتی تنها در نیمه اول سال جاری میلادی ۱۵۹ میلیون دلار خسارت در کره به بار آورده است.

روش های فعلی مقابله با این نوع حملات مبتنی بر شناسایی برخی کلیدواژه های خاص و فیلتر کردن آنهاست. اما سیستم هوش مصنوعی جدید می تواند برای شناسایی حملات یادشده به شرایط زمینه ای و محتوای کلی اصوات توجه کند.

در حملات یادشده فرد تماس گیرنده با تقلید صدا و جملات کارفرمای یک کارمند یا مافوق وی تلاش می کند تا او را به انجام برخی نقل و انتقالات مالی، واریز پول به حساب های دیگر و غیره وادار کند. انتظار می رود سیستم هوش مصنوعی مذکور در نیمه اول سال ۲۰۱۹ به کار گرفته شود.

حملات فیشینگ ابتدا در قالب ارسال ایمیل های فریبنده آغاز شد. هکرهای ارسال کننده این ایمیل ها آنها را به گونه ای طراحی می کردند که گیرنده تصور کند واقعا پیامی را از یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری دریافت کرده و سپس اطلاعات حساس خود را افشا کند.

تحقیقات موسسه فایرآی حاکیست از هر ۱۰۱ ایمیل ارسالی در جهان یکی با هدف انجام حمله فیشینگ صورت می گیرد.