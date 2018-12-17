رانندگان از تردد در خطوط ویژه خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رازقی، درباره تردد در خطوط ویژه گفت: خطوط ویژه در شهرها به منظور تردد انواع وسایل نقلیه و امدادی از جمله آتش نشانی و اورژانس به منظور تسهیل در امدادرسانی به مردم احداث شده است.

وی اظهار کرد: تردد برای موتور سیکلت‌ها و خودروها در خطوط ویژه ممنوع است که متاسفانه شاهد تردد این وسایل در این خطوط هستیم که در صورت بروز تصادف، سهمی از تقصیر متوجه آن‌ها خواهد بود.

رازقی توصیه کرد: رانندگان و راکبین موتور سوار جهت جلوگیری از برخورد و تصادف از لاین عمومی استفاده کنند.