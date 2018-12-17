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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۵

آخرین مصوبات شورای صنفی نمایش؛

«اتاق تاریک» به سینماها می آید/ پایان «مغزهای کوچک زنگ زده»

«اتاق تاریک» به سینماها می آید/ پایان «مغزهای کوچک زنگ زده»

سخنگوی شورای صنفی نمایش از آغاز اکران «اتاق تاریک» و پایان کار «مغزهای کوچک زنگ زده» و «هشتگ» در سینماها خبر داد.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه این شورا گفت: در جلسه امروز دوشنبه ۲۶ آذر شورای صنفی نمایش، مشخص شد که فیلم «اتاق تاریک» به کارگردانی روح الله حجازی از چهارشنبه ۲۸ آذر در سرگروه آزادی اکران می شود.

وی ادامه داد: سقف هفته نمایش در تهران فیلم های «مغزهای کوچک زنگ زده» به کارگردانی هومن سیدی و «هشتگ» به کارگردانی رحیم بهبودی فر به پایان رسیده است و این آثار در سینماها تعویض می شوند و تنها می توانند در پردیس های سینمایی به اکران خود ادامه دهند.

فرجی در پایان گفت: در این جلسه دوباره تاکید شد تا برای سرگروه هایی که هیچ قراردادی ندارند، قرارداد فیلم کودک ارائه شود.

کد مطلب 4487541

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