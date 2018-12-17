تولید داروی جدید مقابله با تومور های سرطانی درمشهد

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعلام این خبر اظهارکرد: داروی لوتیشیوم تششع کننده اشعه بتا است و با توجه به خصوصیات مناسبی که این دارو دارد امروزه در درمان تومورهای مختلف از آن استفاده می شود.

کامران آریانا افزود: در حال حاضر از این دارو دردرمان تومورهای نوراندکرین گرید پایین و سرطان پروستات مقاوم به درمان استفاده شده و در زمان استفاده از لوتیشیوم دارو همانند هورمون ها عمل کرده و با ورود به داخل سلول به گیرنده های تومورال متصل شده و سلول را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: این دارو از آبان سال ۹۵ برای نخستین مرتبه در خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفت و تا کنون ۴۲ بیمار با استفاده از این دارو تحت درمان قرار گرفته اند و نتایج این دارو موجب افزایش طول عمر بیماران، افزایش کیفیت زندگی و در بسیاری از بیماران پسرفت بیماری شده است.

ضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص قیمت این دارو گفت: در کشورهای اروپایی هر دوره درمان حدود ۱۰ هزار یورو هزینه دارد و استفاده از این روش درمانی در کشور برای بیماران ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان تمام می شود که بر اساس برنامه ریزی طی چند ماه آینده تولید انبوه این دارو آغاز شود.