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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۳

رئیس سازمان فضایی خبر داد؛

نتایج مطلوب تست زمینی ماهواره‌های «پیام» و «دوستی»

نتایج مطلوب تست زمینی ماهواره‌های «پیام» و «دوستی»

رئیس سازمان فضایی ایران از نتایج مطلوب تست زمینی ماهواره‌های «پیام» و «دوستی» در مرکز کنترل ماهواره‌های بومی ماهدشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: امروز ساعاتی را در مرکز کنترل ماهواره های بومی مرکز ماهدشت و در کنار متخصصان پروژه های ماهواره های «پیام» و «دوستی» بودم.

وی گفت: تست های مختلفی در خصوص نحوه عملکرد ایستگاه های زمینی این دو ماهواره انجام شد که به لطف خدا نتایج بسیار مطلوبی داشت.

رئیس سازمان فضایی ایران با تاکید براینکه روند توسعه فناوری فضایی بومی با جدیت در حال پیگیری است، افزود: در روزهای آتی نیز بازدیدی از روند پیشرفت دیگر پروژه ها خواهم داشت که اطلاع رسانی خواهم کرد.

کد مطلب 4487623

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