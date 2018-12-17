به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: امروز ساعاتی را در مرکز کنترل ماهواره های بومی مرکز ماهدشت و در کنار متخصصان پروژه های ماهواره های «پیام» و «دوستی» بودم.

وی گفت: تست های مختلفی در خصوص نحوه عملکرد ایستگاه های زمینی این دو ماهواره انجام شد که به لطف خدا نتایج بسیار مطلوبی داشت.

رئیس سازمان فضایی ایران با تاکید براینکه روند توسعه فناوری فضایی بومی با جدیت در حال پیگیری است، افزود: در روزهای آتی نیز بازدیدی از روند پیشرفت دیگر پروژه ها خواهم داشت که اطلاع رسانی خواهم کرد.