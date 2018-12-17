به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی در این ارتباط با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر، حرکت در جهت پیشگیری از آلودگیهای احتمالی دریا و بندر است، گفت: آلودگیهای نفتی اثرات نامطلوب زیستمحیطی، که موجب مرگ جانداران دریایی و کاهش قدرت پرواز پرندگان دریایی به دلیل آغشته شدن پرها به مواد نفتی میشود، را به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری و جلوگیری از انتشار و نشت آلودگی، همواره بهترین راهکار است، افزود: در محیطهای بندری که از انواع مواد فسیلی مایع مانند نفت و گازوئیل استفاده میشود، نشت این مواد میتوانند آلودگی این محیط را دامن بزند.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و بنادر شرق استان هرمزگان با بیان اینکه برای جلوگیری از انتشار و فرار لکه نفتی سطح آب، از فنس بومها استفاده میشود، تصریح کرد: اعتبار هزینه شده برای خریداری این فنس بومها بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده که به دست متخصصین داخلی اجرایی شده است.
محمدحسینی در ادامه خاطرنشان کرد: تامین تجهیزات کاربردی در توسعه صنعت حمل و نقل دریایی نقش به سزایی دارد که در این میان، ایمنی و امنیت دریانوردی با حفظ محیطزیست و صیانت از گنجینه ملی دریایی کشور، از مهمترین الزامات این توسعه است.
همچنین در این ارتباط مرتضی سالاری، معاون دریایی و بندری بندر شهید باهنر با بیان اینکه بومهایی که در گذشته مورد استفاده قرار میگرفت از نوع جاذب و یکبار مصرف بودند، گفت: سازه «فنس بوم» با هدف جلوگیری از آلودگی آب با مواد نفتی و زائد جامد مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه دو نوع فنس بوم مدل B و P جهت جلوگیری از انتشار لکههای نفتی تامین شده است، افزود: دو نوع فنس بوم دائمی وجود داردکه یک نمونه آن بومهای بادشونده و نمونه دیگر آن با استفاده از فوم، گوی پلاستیکی و زنجیر، روی سطح آب قرار میگیرد.
سالاری مزیت این نمونه از فنس بومها را وزن کم، حمل و نقل آسان، استفاده کمتر از دستگاههای هیدرولیکی که موجب افزایش سرعت عمل در جلوگیری از انتشار آلودگیهای نفتی میشود دانست و تصریح کرد: مزیت این نوع از فنس بومها نسبت به سایر نومههای مشابه، ارتفاع بیشتر آن از سطح آب میباشد که لکهها را با وجود موج، نگه میدارد.
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