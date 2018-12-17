  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

مدیر بنادر شرق هرمزگان اعلام کرد:

خرید فنس بوم ها برای مهار آلودگی‌های نفتی در بنادر هرمزگان

خرید فنس بوم ها برای مهار آلودگی‌های نفتی در بنادر هرمزگان

بندرعباس - مدیر بنادر شرق هرمزگان از خرید فنس بوم ها برای مهار آلودگی‌های نفتی در بنادر هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی در این ارتباط با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر، حرکت در جهت پیش‌گیری از آلودگی‌های احتمالی دریا و بندر است، گفت: آلودگی‌های نفتی اثرات نامطلوب زیست‌محیطی، که موجب مرگ جانداران دریایی و کاهش قدرت پرواز پرندگان دریایی به دلیل آغشته شدن پرها به مواد نفتی می‌شود، را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری و جلوگیری از انتشار و نشت آلودگی، همواره بهترین راهکار است، افزود: در محیط‌های بندری که از انواع مواد فسیلی مایع مانند نفت و گازوئیل استفاده می‌شود، نشت این مواد می‌توانند آلودگی این محیط را دامن بزند.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و بنادر شرق استان هرمزگان با بیان اینکه برای جلوگیری از انتشار و فرار لکه نفتی سطح آب، از فنس بوم‌ها استفاده می‌شود، تصریح کرد: اعتبار هزینه شده برای خریداری این فنس بوم‌ها بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده که به دست متخصصین داخلی اجرایی شده است.

محمدحسینی در ادامه خاطرنشان کرد: تامین تجهیزات کاربردی در توسعه صنعت حمل و نقل دریایی نقش به سزایی دارد که در این میان، ایمنی و امنیت دریانوردی با حفظ محیط‌زیست و صیانت از گنجینه ملی دریایی کشور، از مهمترین الزامات این توسعه است.

همچنین در این ارتباط مرتضی سالاری، معاون دریایی و بندری بندر شهید باهنر با بیان اینکه بوم‌هایی که در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت از نوع جاذب و یک‌بار مصرف بودند، گفت: سازه «فنس بوم» با هدف جلوگیری از آلودگی آب با مواد نفتی و زائد جامد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه دو نوع فنس بوم مدل B و P جهت جلوگیری از انتشار لکه‌های نفتی تامین شده است، افزود: دو نوع فنس بوم دائمی وجود داردکه یک نمونه آن بوم‌های بادشونده و نمونه دیگر آن با استفاده از فوم، گوی پلاستیکی و زنجیر، روی سطح آب قرار می‌گیرد.

سالاری مزیت این نمونه از فنس بوم‌ها را وزن کم، حمل و نقل آسان، استفاده کمتر از دستگاه‌های هیدرولیکی که موجب افزایش سرعت عمل در جلوگیری از انتشار آلودگی‌های نفتی می‌شود دانست و تصریح کرد: مزیت این نوع از فنس بوم‌ها نسبت به سایر نومه‌های مشابه، ارتفاع بیشتر آن از سطح آب می‌باشد که لکه‌ها را با وجود موج، نگه می‌دارد.

کد مطلب 4487743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها