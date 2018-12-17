به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، امسال از میان فیلم‌های اول ارائه شده به دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر، ۳۵ اثر دارای شرایط حضور در بخش «نگاه نو» بودند.

هیات انتخاب جشنواره که از چندی پیش کار بازبینی آثار این دوره از جشنواره را آغاز کرده بود، روز جمعه سی‌ام آذر ماه بازبینی فیلم‌های اول را به پایان می‌رساند. هیات انتخاب ۱۰ فیلم را برای حضور در بخش «نگاه نو» انتخاب خواهد کرد.

همچنین همزمان کار بازبینی فیلم‌های بخش سودای سیمرغ جشنواره نیز ادامه دارد.

احمد امینی، محمدعلی حسین‌نژاد، حسن خجسته، شاهرخ دولکو، بهروز شعیبی، حسین کرمی و رضا مقصودی اعضای هیات انتخاب این دوره از جشنواره را تشکیل می‌دهند.

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از دهم تا بیست و دوم بهمن ماه همزمان با گرامی‌داشت چهلمین سال انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.