اقدامات مددکاری و مشاوره پس از زلزله کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن هنرمند مدیرکل مددکاری اجتماعی و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه گزارشی از ساماندهی خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه اظهار داشت: پس از زلزله استان کرمانشاه، تیم مداخله در بحران اداره مددکاری و مشاوره استان کرمانشاه با همکاری دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی(ره) و با نظارت و راهنمایی اداره کل مددکاری اجتماعی و مشاوره بنیاد، اقدام به غربالگری روانی اجتماعی خانواده‌های شاهد و ایثارگر کرد.

وی افزود: درمجموع ۲۱۰ مرد و ۱۹۳ زن در این بررسی مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این تعداد ۲۱۷ نفر از خانواده شهدا و ۱۸۶ نفر از خانواده جانبازان بودند، همچنین از مجموع ۴۰۳ نفری که در این بررسی مورد ارزیابی قرار گرفتند، ۹۴ نفر از شهرستان سرپل ذهاب، ۱۷۸ نفر از شهرستان ثلاث باباجانی، ۸۱ نفر از شهرستان دالاهو و ۵۰ نفر از شهرستان قصر شیرین بودند.

مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد با اشاره به بررسی نتایج غربالگری روانی اجتماعی خانواده‌های شاهد و ایثارگر از آذرماه ۱۳۹۶ تاکنون خاطرنشان کرد: از آن زمان تاکنون ۳۴۹۹ جلسه خدمات مشاوره، روان‌درمانی، روان‌پزشکی، مددکاری فردی و گروهی و ۵۹۸۷ دیدار با جامعه ایثارگری در قالب طرح سپاس انجام‌شده و در این راستا برای ۶۲ نفر از مددکاران و مشاوران، کارگاه آموزش تخصصی مهارت‌های مداخله در بحران ویژه برپا شده و دوره‌های آموزش خانواده با موضوعات مهارت‌های تاب‌آوری، مداخله در بحران، مدیریت استرس، اختلال فشار روانی پس از سانحه، بهداشت روانی و... نیز ویژه خانواده‌های شاهد و ایثارگر برای ۱۱۵۰ نفر برگزار شده است.

وی ادامه داد: برای عملیاتی شدن ارائه خدمات درمانی و مداخله‌ای مناسب و ساماندهی وضعیت روانی – اجتماعی آسیب دیدگان اقداماتی ازجمله تأمین مکان مناسب در هریک از شهرستان‌های آسیب‌دیده برای ارائه خدمات راهنمایی، مشاوره، روان‌درمانی، روان‌پزشکی و مددکاری، تشکیل تیم سیار متشکل از متخصصین حوزه مشاوره و مددکاری و بهداشت و درمان استان به‌منظور پایش سلامت روانی و جسمانی به‌صورت دوره‌ای در محل سکونت آسیب دیدگان، تشکیل کمیسیون ویژه برای ساماندهی افراد آسیب‌دیده و استمرار ارائه خدمات و پیگیری تا حصول نتیجه با همکاری بنیاد استان کرمانشاه و اداره کل مددکاری اجتماعی و مشاوره بنیاد انجام‌شده است.

هنرمند در پایان خاطرنشان کرد: بحران‌ها علائم و آسیب‌هایی را به فرد یا گروه وارد می‌کنند که به‌خودی‌خود قابل‌حل نخواهد بود و رها کردن فرد با این آسیب‌ها می‌تواند عوارض آسیب را ماندگار کند بنابراین مهم‌ترین اقدام تکیه‌بر منابع علمی و افراد متخصص دارای تجارب بالینی و مددکاری، برای مداخله مناسب روان‌شناختی به‌منظور بازسازی روانی و توانمندسازی خواهد بود.