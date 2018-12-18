بودجه سلامت واقعی دیده نشود مردم آسیب می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت اله گل‌علیزاده، در خصوص بودجه سلامت سال ۹۸ ، اظهارداشت: عدم تحقق بودجه مورد نیاز برای حوزه سلامت نه تنها مانع بزرگی برای بسط و توسعه بسته خدمات در طرح تحول سلامت خواهد بود بلکه ممکن است موجب کوچک شدن بسته خدمات گشته و در شرایط اقتصادی پیش‌رو موجب تحمیل هزینه‌های کمرشکن بر مردم شود.

وی افزود: جامعه پزشکی سالهاست منتظر واقعی‌سازی تعرفه خدمات بوده و حتی درخواست محاسبه قیمت واقعی خدمات و اعلام عمومی آن را دارد.

گل علیزاده با بیان اینکه جامعه پزشکی سال‌هاست مطالبات چندین ماهه از سازمان‌های بیمه‌گر دارد، ادامه داد: باتوجه به این که سازمان تامین اجتماعی بدهی چندین ماهه به جامعه پزشکی و موسسات تشخیصی و درمانی دارد، اعمال جریمه برای تاخیر در ارائه لیست حق بیمه کارکنان منطقی نبوده و باید بازنگری شود.

وی همچنین تصریح کرد: در شرایطی که کارفرمای بخش خصوصی و بیمه شده حق بیمه را به موقع پرداخت می کنند، این حق بیمه شده است که با طیب خاطر از خدمات درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی بهره مند شود و لازم است بدهی دولت به این سازمان در بودجه سال ۹۸ تادیه شود.

نایب رئیس اول شورای عالی سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد بودجه سازمان بیمه سلامت از بودجه عمومی کشور بوده و لازم است کسری حداقل ۶۰۰۰ میلیارد تومانی سازمان بیمه سلامت در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شود، خاطرنشان کرد: عدم رشد تعرفه خدمات متناسب با نرخ واقعی تورم موجب وارد آمدن لطمات زیادی هم به بخش خصوصی و هم به بخش دولتی شده است.

وی تاکید کرد: بسیاری از موسسات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی یا تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو قرار دارند. بنا بر این لازم است دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مهم توجه ویژه داشته و برای آن چاره ای بیندیشند.