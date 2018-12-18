درهای باغ موزه قصر روی جشنواره هنرهای تجسمی فجر باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، قرعه کشی برای تعیین غرفه های گالری ها در باغ ‌موزه قصر با حضور مدیران گالری های شرکت کننده در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، سیدامیر سقراطی دبیر هنری جشنواره، ‌نماینده های گالری های استان ها و محسن سلیمانی دبیر اجرایی جشنواره و مدیر باغ موزه قصر برگزار شد. ‌

طبق توافق با مدیر باغ موزه قصر، گالری ها می توانند از ۷ بهمن به مدت پنج روز تا یک هفته اقدام به ‌انتقال آثار به باغ موزه و طراحی و چیدمان آثار کنند و ۱۱ تا ۲۵ بهمن این بخش از جشنواره در باغ موزه قصر برپا می شود.

محسن سلیمانی مدیر باغ موزه قصر که دبیر اجرایی جشنواره هنرهای تجسمی نیز هست، فراهم کردن امکانات لازم مثل نور ‌کافی، انبار، پارکینگ و هر آنچه را که مربوط به میزبانی باغ موزه قصر خواهد بود، ضمانت و عنوان کرد: حضور گالری ها ‌در جشنواره امسال بستر مناسبی برای قدم های موثر و ماندگار در حوزه هنرهای تجسمی خواهد بود. ‌

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مشترک ستاد جشنواره، گالری ها، مراکز فرهنگی و ارگان ها و سازمان های مربوطه و ‌حامی، تبلیغات گسترده، متفاوت و تاثیرگذاری در راستای اهداف جشنواره امسال انجام شود. ‌

در بخش دیگری از نشست امیر سقراطی دبیر هنری جشنواره به موضوع تعیین کف و سقف قیمت آثار که در نشست گذشته ‌مطرح شده بود، اشاره کرد. ‌

سقراطی یادآور شد که سقف قیمت آثار ۵۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده بود ولی در ادامه و با رای گیری از حاضران در این ‌نشست، تعیین حداقل و حداکثر قیمت ها منتفی اعلام شد. با توجه به رویکرد امسال جشنواره که رونق اقتصاد در بخش هنرهای تجسمی است، گالری دارها معتقدند خرید و فروش آثار ‌هنری رونق و پویایی خاصی برای جشنواره ایجاد خواهد کرد اما ضروری است تداوم و تاثیر آن در حوزه هنرهای تجسمی با ‌حمایت دولت و سازمان ها تضمین شود. ‌

وی در پایان عنوان کرد: مکاتبه برای دعوت از نماینده ها و سازمان های دولتی برای حضور و خرید آثار هنری در ‌جشنواره تجسمی فجر آغاز شده است. ‌

یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با دبیری ابراهیم حقیقی در بهمن ۱۳۹۷ برگزار ‌می شود. در این جشنواره ‌سیدامیر ‌سقراطی دبیری هنری و محسن سلیمانی دبیری اجرایی را ‌عهده دار هستند. ‌