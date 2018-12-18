اجازه نمی دهیم سنجار به پایگاه دوم پ.ک.ک تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه امروز اعلام کرد که عملیات ضد تروریستی علیه حزب کارگران کردستان (گروهک پ.ک.ک) تا زمان نابودی آخرین عضو آنها ادامه خواهد داشت.

آکار طی سخنرانی در صحن علنی پارلمان ترکیه با موضوع بودجه دفاعی این کشور، گفت: از دولت عراق انتظار داریم تا با ما درخصوص پایان دادن به حضور گروه تروریستی و جدایی‌طلب پ.ک.ک در خاک این کشور همکاری کند.

وی با بیان اینکه ترکیه به تمامیت ارضی عراق، سوریه و دیگر همسایگانش احترام می‌گذارد، اما تاکید کرد که اجازه نمی‌دهد منطقه سنجار در شمال عراق به پایگاه جدید پ.ک.ک تبدیل شود.

وزیر دفاع ترکیه در این‌باره توضیح داد: با این حال، برای امنیت کشور و ملت خود، عملیات‌های نظامی را تا زمان شکست کامل گروه تروریستی پ.ک.ک در تمام مناطق عراق ادامه می‌دهیم. اجازه نمی‌دهیم سنجار به (کوهستان) قندیل دوم تبدیل شود.

آکار با یادآوری وعده آمریکا برای خارج کردن شبه‌نظامیان کُرد سوری (یگان‌های مدافع خلق- YPG) از شهر «منبج» نیز توضیح داد: هر چند، ما دریافته‌ایم که این گروه تروریستی در منبج، خندق‌هایی را حفر کرده است.

وی با تکرار اظهارات «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری این کشور مبنی بر نابود کردن یگان‌های مدافع خلق تا آخرین نفر، گفت: «وقتی زمانش برسد، تروریست‌های منطقه را در خندق‌هایی که حفر کرده‌اند، دفن می‌کنیم.