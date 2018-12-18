به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یاری دبیر نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات (IST۲۰۱۸) ، از برگزاری ۱۲ کارگاه آموزشی با محوریت فناوری های نوین همچون بلاکچین، داده های عظیم (بیگ دیتا)، خدمات ابری، نسل پنجم ارتباطات (۵G) ، مخابرات کوانتومی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، شبکه های ویدیوئی و شبکه های نرم افزاری درحاشیه این سمپوزیوم خبر داد.

وی با بیان اینکه سمپوزیوم بین المللی مخابرات تا ۲۸ آذرماه در محل پژوهشگاه ICT برپا است، گفت: برای تشکیل کارگاه های آموزشی در این سمپوزیوم، ۳۸ موضوع محوری دریافت شد که از بین آنها ۱۳ کارگاه انتخاب و در نهایت ۱۲ کارگاه برگزار می شود.

یاری با اشاره به اینکه تاکید بر استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌ مخابرات و ICT برای مدیریت برخی چالش ها و نیز ایجاد مخابرات کوانتومی به عنوان جایگزینی برای شبکه های قدیمی مخابراتی مورد توجه است، ادامه داد: فناوری بلاکچین از ابتدای امسال به مرحله عملیاتی رسیده و در بسیاری موارد، رمزگذاری‌های شبکه های مالی در بستر بلاکچین درحال انجام است. از این رو این موضوع نیز مورد استقبال واقع شد.

وی درباره کارگاه مدیریت اینترنت اشیاء نیز گفت: اینترنت اشیاء یکی از مواردی است که در دنیا عملیاتی شده و چالش اصلی آن بحث مدیریت است. در این کارگاه موضوع چگونگی مدیریت اینترنت در حوزه IoT توسط سخنرانی از کشور فرانسه، ارائه شده است.

رئیس پژوهشکده فناوری مرکز تحقیقات مخابرات با اشاره به اهمیت مبحث ویدئو نت‌ورکینگ (شبکه های ویدیوئی)، به دلیل حجیم شدن ویدئوها و بالارفتن کیفیت آنها و راهکارهای ارائه شده برای آنکه شبکه های فعلی بتوانند تحمل حجم بالای داده های تصویری را داشته باشند، تاکید کرد: دکتر قنبری از اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاه های اسکس انگلستان سخنرانی این مبحث را برعهده گرفت.

وی از طرح مسائل حقوق و مقررات مربوط به محاسبات ابری (کلود کامپیوتینگ) و نسل پنجم ارتباطات و کلان داده ها به عنوان دیگر موضوعات کارگاهی این سمپوزیوم نام برد که توسط مرکز تحقیقات مخابرات و دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود.