به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند چهارشنبهشب در نشست ستاد بازآفرینی محلات هدف استان بوشهر اظهار داشت: بازسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده محلات هدف از اولویتهای اساسی در استان بوشهر است.
وی با تاکید بر لزوم ارائه خدمات مناسب در حوزه زیرساختهای خدماتی از جمله آب، برق، بهداشت، گاز و فاضلاب در نقاط مختلف بیان کرد: باید امکانات مناسب در سطح شهرها و روستاها فراهم باشد تا باعث مهاجرت نشود.
استاندار بوشهر با اشاره به برنامهریزی صورت گرفته برای اجرای طرح احیای بافتهای قدیمی، فرسوده و بازآفرینی مناطق ناکارآمد خاطرنشان کرد: طرح بازآفرینی بافتهای فرسوده در شهرهای بوشهر، برازجان، خورموج و اهرم اجرا میشود.
وی با تاکید بر آمادگی شهرداریهای استان بوشهر برای اجرای طرح بهسازی و نوسازی در محلات هدف تصریح کرد: ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای محلات هدف بافتهای فرسوده باید تسریع شود.
گراوند خواستار عملکرد جهادی در صدور پروانه ساختمانی برای ساخت واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری شد و افزود: تخفیف مناسب در هزینه صدور پروانه ساختمانی، واگذاری انشعابات آب، برق، گاز و دیگر خدمات در بافتهای فرسوده ارائه شود.
وی با اشاره به پیشبینی ۷۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختها در بافت تاریخی بوشهر اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی اعتبار اجرای این طرحها در شهرهای محلات هدف بوشهر را دو برابر کند.
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