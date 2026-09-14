بازنگری محلات هدف بازآفرینی برازجان پس از یک دهه

اصغر کشوریان در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای تدقیق، پالایش و بازنگری محدوده محلات هدف بازآفرینی شهری برازجان خبر داد؛ طرحی که پس از گذشت بیش از یک دهه از تعیین محدودههای اولیه، قرار است مبنای تازهای برای شناسایی مناطق کمبرخوردار و اولویتبندی مداخلات شهری باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود:در راستای اجرای تکالیف قانونی و با هدف ارتقای کیفیت زندگی در بافتهای ناکارآمد، طرح مطالعه و طراحی «تدقیق، پالایش و بازنگری محدودههای شناسایی شده محلات هدف شهر برازجان» به مهندسین مشاور ابلاغ شده است.
وی افزود: این پروژه از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استان در سال ۱۴۰۴ و از ردیف بودجه تأمین اعتبار شده و هدف آن شناسایی دقیق محدودههای کمبرخوردار و همچنین مناطقی است که از سرانه متوسط خدمات شهری برخوردار هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به ضرورت بهروزرسانی محدودههای بازآفرینی بیان کرد: بیش از ۱۰ سال از تصویب محدودههای اولیه محلات هدف برازجان گذشته و در این مدت تغییرات قابل توجهی در ساختار کالبدی و جمعیتی شهر رخ داده است؛ از این رو بازنگری این محدودهها به یک ضرورت تبدیل شده است.
کشوریان ادامه داد: اجرای این طرح ضمن تطبیق محدودههای هدف با رویکردهای جدید ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم توسعه، زمینهای علمی و فنی برای اولویتبندی مداخلات در بافتهای ناکارآمد شهری فراهم میکند.
وی، نوسازی و رونق ساختوساز را از پیامدهای مورد انتظار اجرای این طرح دانست و گفت: پیشبینی میشود با تکمیل و ابلاغ نتایج مطالعات، تحرک جدی در روند نوسازی، احیای بافتهای ناکارآمد و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهر برازجان ایجاد شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این ادارهکل با استفاده از ظرفیت معاونتهای شهرسازی و معماری و بازآفرینی شهری، بر روند اجرای پروژه نظارت خواهد کرد تا با تهیه نقشههای دقیق و استفاده از دادههای بهروز، زمینه جذب سرمایهگذاری و اجرای طرحهای محرک توسعه در مناطق هدف فراهم شود.
کشوریان با تأکید بر اینکه بازآفرینی شهری و توجه به زیرساختهای مناطق کمبرخوردار از اولویتهای ادارهکل راه و شهرسازی استان در سال جاری است، اظهار کرد: انتظار میرود خروجی این طرح، مبنایی برای مدیریت هدفمندتر محلات هدف و الگویی مناسب برای برنامهریزی بازآفرینی شهری در دیگر مناطق استان بوشهر باشد.
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