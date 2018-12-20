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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۰

معاون عمرانی استاندار گلستان:

سد نرماب سال آینده آبگیری می‌شود

سد نرماب سال آینده آبگیری می‌شود

گرگان – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: پیش بینی ما این است که آبگیری سد نرماب با توجه به افزایش اعتبار سال آینده انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی صبح پنجشنبه در جلسه شوزای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان، اظهار کرد: پروژه راه آهن گرگان – مشهد که از مصوبات سفر رئیس جمهور به گلستان بوده با استفاده از فاینانس چین در دستور کار قرار دارد و دولت هم سهم ۱۵ درصدی خود را تصویب کرده است.

وی به قول رئیس جمهور برای پروژه زهکشی اراضی کشاورزی و متابع آبی گلستان اشاره و بیان کرد: اجرای ۲۲ هزار هکتار زهکشی در سفر رئیس جمهور به گلستان به تصویب رسید و ادامه آن در اراضی اولویت دار اجرا می‌شود.

معاو.ن هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان در خصوص منطقه آزاد اینچه برون گفت: تعهدات دولت برای این پروژه انجام شده و لایحه آن به مجلس رفته و باید ایراداتی که شورای نگهبان به ان وارد کرده رفع شود.

غراوی در خصوص طرح گردشگری جزیره آشوراده بیان کرد: طبق قول رئیس جمهور آشوراده باید به مرکز بزرگ گردشگری تبدیل شود و طی یک سال اخیر مجوزهای مختلفی اخذ کرده‌ایم که برای اجرا نیاز به پیگیری در سطح ملی دارد.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح چهار میلیارد تومان اعتبار در سال آینده پیش بینی شده تا برای تامین زیرساخت‌های طبیعیت گردی در جزیره آشوراده هزینه شود.

غراوی تصریح کرد: رئیس جمهور در سفرش به گلستان قول داد که سد نرماب طی پنج سال به بهره برداری برسد و انتظار ما این است تا با توجه به افزایش اعتبار آبگیری این سد سال آینده انجام شود.

وی یادآور شد: تامین سرمایه گذاری از طریق هلدینگ‌ها برای احداث‌ پروژه‌هایی مانند سد قره‌چای از دیگر مصوبات سفر رئیس جمهور بود که هنوز به نتایج اولیه نرسیده است.

کد مطلب 4490630

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