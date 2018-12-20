به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی صبح پنجشنبه در جلسه شوزای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان، اظهار کرد: پروژه راه آهن گرگان – مشهد که از مصوبات سفر رئیس جمهور به گلستان بوده با استفاده از فاینانس چین در دستور کار قرار دارد و دولت هم سهم ۱۵ درصدی خود را تصویب کرده است.

وی به قول رئیس جمهور برای پروژه زهکشی اراضی کشاورزی و متابع آبی گلستان اشاره و بیان کرد: اجرای ۲۲ هزار هکتار زهکشی در سفر رئیس جمهور به گلستان به تصویب رسید و ادامه آن در اراضی اولویت دار اجرا می‌شود.

معاو.ن هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان در خصوص منطقه آزاد اینچه برون گفت: تعهدات دولت برای این پروژه انجام شده و لایحه آن به مجلس رفته و باید ایراداتی که شورای نگهبان به ان وارد کرده رفع شود.

غراوی در خصوص طرح گردشگری جزیره آشوراده بیان کرد: طبق قول رئیس جمهور آشوراده باید به مرکز بزرگ گردشگری تبدیل شود و طی یک سال اخیر مجوزهای مختلفی اخذ کرده‌ایم که برای اجرا نیاز به پیگیری در سطح ملی دارد.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح چهار میلیارد تومان اعتبار در سال آینده پیش بینی شده تا برای تامین زیرساخت‌های طبیعیت گردی در جزیره آشوراده هزینه شود.

غراوی تصریح کرد: رئیس جمهور در سفرش به گلستان قول داد که سد نرماب طی پنج سال به بهره برداری برسد و انتظار ما این است تا با توجه به افزایش اعتبار آبگیری این سد سال آینده انجام شود.

وی یادآور شد: تامین سرمایه گذاری از طریق هلدینگ‌ها برای احداث‌ پروژه‌هایی مانند سد قره‌چای از دیگر مصوبات سفر رئیس جمهور بود که هنوز به نتایج اولیه نرسیده است.