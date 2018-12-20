به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبیسی نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامهای خطاب به «ادی راما» نخستوریر آلبانی، اقدام اخیر وی در اخراج ۲ دیپلمات ایرانی از تیرانا را ستود.
وی در این نامه که تاریخ آن به ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) باز میگردد با تکرار ادعاهای خود علیه ایران، مینویسد: از شما به دلیل تلاشهای پایدار برای مقابله با ایران و مهار فعالیتهای ثباتزدای این کشور تشکر میکنم.
گفتنی است سفارت آمریکا در تیرانا این نامه را امروز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد.
این در حالی است که از دیروز چهارشنبه که خبر اخراج ۲ دیپلمات ایرانی، رسانهای شده است؛ وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در پیامهای توییتری به تقدیر از نخستوزیر آلبانی پرداختند.
همچنین ادعا میشود یکی از این ۲ دیپلمات اخراجی، «غلامحسین محمدنیا» سفیر ایران در تیرانا است.
اظهارات ایرانهراسانه مقامات آمریکایی درحالی مطرح میشود که آلبانی آشیانه گروهک تروریستی منافقین است که با آلوده کردن دستشان به خون مردم بیگناه ایران، جایی برای برائت از خود باقی نگذاشتهاند.
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