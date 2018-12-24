به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه و در حالی که سرمایه‌گذاران نگرانند در زمانی که اقتصاد جهانی نشانه‌هایی از کند شدن رشد را بروز داده است، ناپایداری سیاسی در آمریکا این کشور را دچار سرگردانی کند، به همین دلیل بازارهای آسیایی افت کردند.

در این میان، حرکت بازارها با بسته بودن بازار ژاپن به علت تعطیلات رسمی، محدود بود و از سوی دیگر، بسیاری از بازارهای منطقه هم به علت کریسمس، زودتر تعطیل می‌شوند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۵ درصد افت کرد و به پایین‌ترین سطح خود در ۷ هفته گذشته رسید.

با این همه، شاخص سهام شرکت‌های برتر چین توانست ۰.۲ درصد رشد داشته باشد و کامپوزیت شانگهای ۰.۱۷ درصد بالا آمد، در حالی که شاخص ای‌مینی اس‌اندپی۵۰۰ آمریکا هم توانست افت‌های اولیه خود را جبران کند و ۰.۴ درصد بالا بیاید.

کوسپی کره‌جنوبی ۰.۲ درصد افت کرد، در حالی که سهام استرالیایی که به بازارهای چین نزدیک‌تر هستند، توانستند ۰.۴۸ درصد رشد کنند.

یکشنبه شب رئیس اداره مدیریت و بودجه دولت ترامپ و رییس کارکنان کاخ سفید اعلام کرد که تعطیلی بخشی از دولت فدرال می‌تواند تا ماه ژانویه که کنگره جدید تشکیل می‌شود و دموکرات‌ها مجلس نمایندگان آمریکا را در دست می‌گیرند، طول بکشد.

همچنین گزارشاتی از این منتشر شد که ترامپ احتمال دارد رئیس فدرال‌رزرو را اخراج کند؛ چنین حرکتی می‌تواند بازارهای مالی را به هم بریزد.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به دلایلی احساس نیاز کرد و سران ۶ بانک بزرگ آمریکا را فرا خواند تا تنش‌ها را آرام کرده و برای ایجاد «تیم حفاظت از سقوط» برنامه‌ریزی کند.

فاصله بین سود اوراق ۱۰ سال و سود اوراق ۲ ساله تنها به ۱۴ صدم درصد کاهش یافته که این کاهش، شیب منحنی سود نشانه‌ای از نزدیک شدن بحران اقتصادی است. همچنین در بازار ارز، پرواز سرمایه به سوی سرمایه‌های امن، دوباره باعث تقویت ین ژاپن شد و نرخ برابری آن با دلار به ۱۱۱.۰۲ رسید.

نرخ برابری یورو با دلار هم از رکورد ۱.۱۴۸۵ هفته گذشته خود پایین آمد و به ۱.۱۳۷۶ رسید؛ در برابر سبد ارزهای مهم جهان، شاخص دلار یک اینچ پایین‌تر آمد و به نرخ ۹۶.۸۳۵ واحد رسید.