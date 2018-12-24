به گزارش خبرنگار مهر از دقایقی پیش، محاکمه‌ی علنی یکی از مدیران بانکی آغاز شد.

این فرد، رییس سابق یکی از شعبات بانک تجارت شعبه کرمان است.

قاضی صلواتی، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده است.

پرونده علی اکبر عمارت ساز معاون اجرایی مدیریت وقت بانک تجارت کرمان به اتهام پولشویی، اختلاس توأم با جعل و معاونت در اختلاس و جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیر قانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، تحصیل مال نام مشروع، خیانت در امانت و نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای، در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی بررسی می‌شود.

این خبر تکمیل می شود...