  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

به ریاست قاضی صلواتی؛

محاکمه‌ی مدیر بانکی متخلف آغاز شد

محاکمه‌ی مدیر بانکی متخلف آغاز شد

از لحظاتی پیش، دادگاه یکی از مدیران بانکی در دادگاه انقلاب آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر از دقایقی پیش، محاکمه‌ی علنی یکی از مدیران بانکی آغاز شد.

این فرد، رییس سابق یکی از شعبات بانک تجارت شعبه کرمان است.

قاضی صلواتی، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده است.

پرونده علی اکبر عمارت ساز معاون اجرایی مدیریت وقت بانک تجارت کرمان به اتهام پولشویی، اختلاس توأم با جعل و معاونت در اختلاس و جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیر قانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، تحصیل مال نام مشروع، خیانت در امانت و نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای، در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی بررسی می‌شود.

این خبر تکمیل می شود...

کد مطلب 4493614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها