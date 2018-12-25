به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مووی‌وب، کمی بیشتر از یک ماه پیش بود که تیزر لایواکشن «شیرشاه» منتشر شد؛ تریلری که تقریبا تمام سکانس های آن صرفا یک کپی سه بعدی و خوش رنگ و لعاب از انیمیشن اولیه بود و بسیاری را به این گمان انداخت که دیزنی قصد دارد تنها یک بازسازی فریم به فریم مدرن از نسخه کلاسیک «شیرشاه» ارائه کند ولی کمپانی دیزنی به هواداران «شیرشاه» قول داد که بازسازی لایواکشن این انیمیشن کلاسیک یک کپی نعل به نعل از انیمیشن محصول سال ۱۹۹۴ نخواهد بود و تفاوت هایی میان آنها وجود خواهد داشت.

شین بیلی از مدیران ارشد دیزنی و مسئول نظارت بر پروژه‌های لایواکشن این استودیو در مصاحبه‌ای درباره تولیدات آینده دیزنی به این موضوع و دیگر انتقادها درباره مشخص نبودن مرز بین لایواکشن و انیمیشن سه بعدی در نسخه جدید «شیرشاه» پاسخ داد. او گفت: «شیرشاه» فیلمی محبوب و قابل احترام است بنابراین باید حریم سکانس‌های محبوب آن را رعایت کرد، اما چیزهای جدید دیگری هم وجود دارد.

وی افزود: این فیلم، فرم جدید در فیلمسازی است و برای توصیف آن تعاریف سنتی کاربردی ندارند. در این روش هم از تکنیک هایی استفاده می شود که سابق بر این نام انیمیشن را بر آن می گذاشتند هم از تکنیک هایی که نام لایواکشن را بر آن اطلاق می کنند. این پروژه محصول یک فناوری نوظهور است که جان فاورو -کارگردان کار- پیش از این در «کتاب جنگل» (۲۰۱۶) از آن استفاده کرد.

جان فاورو فیلمساز و بازیگر آمریکایی است که آخرین کارش کارگردانی «کتاب جنگل»، بازسازی انیمیشن کلاسیکی به همین نام محصول ۱۹۶۷ بود. این فیلم با فروش خیره کننده ۹۶۶ میلیون دلاری عملکردی فوق العاده داشت. فاورو در «کتاب جنگل» شیوه های سنتی و مدرن و تعاریف صنعت سینما از انیمیشن و لایواکشن را در هم آمیخت و اثری منحصر به فرد به وجود آورد که اسکار بهترین جلوه های ویژه را نیز برای این فیلم به همراه آورد.

او حالا در جدیدترین پروژه خود یعنی «شیرشاه» نیز قصد دارد از همین تکنیک استفاده کند؛ روشی که برخلاف تصور عموم از فیلم های سه بعدی محصول کار کامپیوترهای فراوان نیست و بیشتر به شیوه سنتی از ضبط بازی بازیگران جلوی پرده های سبز رنگ حاصل می شود و بعدا جلوه های ویژه سنگینی روی آن اعمال می‌شود.

این توضیحات پاسخی به انتقادهای طرفداران فیلم بود که توقع داشتند مثلا بیانسه که حضورش در این پروژه – به عنوان صداپیشه نالا – تایید شده است با پوست شیر در سکانس‌های فیلم نیز حضور داشته باشد!

آخرین بازسازی لایواکشن دیزنی، «دیو و دلبر» بود که سال گذشته میلادی خوش درخشید و به دنبال آن موفقیت، قرار است انیمیشن‌های محبوبی چون «دامبو»، «علاء‌الدین»، «بانو و ولگرد» و «مولان» نیز بازسازی و روانه سینماها شوند.

«شیرشاه» قرار است ۱۹ جولای ۲۰۱۹ (۲۸ تیر ۱۳۹۸) به سالن‌های سینما بیاید.