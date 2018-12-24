چگونه ۱۱۲۸ کانتینر کالا از مبادی رسمی به کشور قاچاق شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه هنوز گمرک بر خلاف قانون به ارتباط مستقل با سایر سامانهها ادامه میدهد که این امر موجب میشود در جریان دریافت و تبادل اطلاعات، داده های مختلف و بعضاً متناقضی وارد سامانهها شود که در واقع عدم تجمیع این دادهها در یک سامانه واحد، مانع کشف تعارض و تناقض بین اطلاعات موجود میشود.
این همان چیزی است که در مورد تعدادی از اظهارنامههای موضوع پرونده ۱۱۲۸ کانتینر کالا قاچاق وجود داشته و متهمان با استفاده از آن، اقدام به اظهار خلاف واقع کردهاند؛ البته باید گفت که زمان وقوع این پرونده، اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت هم وجود نداشته است.
علیرغم تکلیف قانونی، گمرک همچنان میتازد
موارد گفته شده در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد ۵ ،۶ ، ۱۳ و همچنین آییننامههای اجرایی مرتبط با آن، هرگونه ارتباط گمرک با سایر سازمانها را از طریق بستر سامانه جامع تجارت مجاز میداند، اما گمرک همچنان از طریق سامانههای اختصاصی خود به تبادل اطلاعات با سایر دستگاهها میپردازد.
در واقع طبق آییننامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک علاوه براینکه ملزم به تبادل اطلاعات به طور برخط با سامانه جامع تجارت بوده، مکلف است از ارتباط مستقل با سایر سامانههای موضوع همین قانون پرهیز کند.
سامانه جامع امور گمرکی همچنان محل بحث!
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پروندههای پر ماجرا که در سالهای ۹۴ و ۹۵ رخ داد و سال گذشته رسانهای شد، قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر لوازم آشپزخانه، ظروف شیشهای و سرامیکی دکوری، رینگ و قطعات رینگ بود.
علت اصلی تخلف در این پرونده در خصوص تعدادی از کوتاژها بدین ترتیب بود که متهمان با جعل «شرح کالا» و «کدتعرفه مندرج در گواهی مبدا»، «فاکتور خرید و عدلبندی»، عمدتاً کد تعرفهای با ماخذ ورودی کمتر را اظهار میکرده اند در حالی که کد تعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای ماخذ ورودی بیشتر است.
با اقدام مذکور نهایتاً حقوق ورودی کمتری پرداخت و بخش عمدهای از حقوق دولت تضییع شد. البته مسالهای مانند «امکان بارگذاری اسناد مجعول بهمنظور اظهارخلاف واقع در سامانه جامع گمرکی» از جمله ضعفهای مهم سامانه جامع امور گمرکی بود که در این پرونده نیز نقش مهمی داشت.
کرباسیان در دسترس نیست!
پس از کشف این پرونده، مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد به طور کل منکر این قاچاق شد و علاوه بر اینکه بیان کرد این قاچاق وجود خارجی ندارد، خواستار عذرخواهی دستگاه کاشف این پرونده شد.
این مسائل در حالی است که مهرماه سال جاری رای قطعی این پرونده بزرگ قاچاق صادر شد و قاچاق کالای سازمان یافته در دادگاه به اثبات رسید. هماکنون باید از کرباسیان وزیر پیشین اقتصاد و حامی اصلی سامانه جامع گمرکی پرسید چه پاسخی برای تخلفات گسترده مجموعه تحت مدیریت و همچنین انکار قاچاق یاد شده دارد.
پس از ادعای کرباسیان در خصوص عدم وجود قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری، فرودعسگری، رئیس پیشین گمرک نیز این تخلف را منکر شد. عسگری با انکار قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر گفت: موضوع این پرونده مربوط به سال ۹۴ بوده و تمام فعالیتهای این افراد توسط سامانه جامع گمرکی رصد و پایش شده است.
علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در اظهار نظری متفاوت با اشاره به قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان گفته بود: «علت اصلی این قاچاق نبود ارتباط سیستمی با سازمان بنادر و جعل اسناد و گواهی مبدا بوده است.»
حال باید از حامیان سامانه جامع گمرکی پرسید که اگر فعالیتهای قاچاقچیان در این پرونده تحت رصد سامانه جامع گمرکی بوده چطور این سامانه هوشمند تفاوت میان اسناد خود را با سامانه کشتیرانی تشخیص نداده است؟
ریشهیابی علل وقوع تخلف
با بررسی کیفیت قاچاق در این پرونده میتوان دریافت که یکی از ضعفها، عدم اتصال سامانه گمرک به اطلاعات قبض انبار است که این موضوع میتواند به علت عدم همکاری از سوی گمرک با سازمان بنادر باشد؛ البته این عدم اتصال به اطلاعات ارسالی از سوی کشور مبداء، از ضعفهای دیگر سامانههای الکترونیکی مبارزه با قاچاق هم هست.
نکته دیگر در خصوص پرونده قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر، بارگذاری اسناد خرید در قالب تصویر در سامانه گمرک بود که به عنوان یکی دیگر از ارکان فساد در خصوص پرونده فوق شناسایی شد.
در خصوص سایر پروندهها نیز باید گفت که امکان بارگذاری اسناد در قالب تصویر در سایر سامانهها وجود دارد. برای مثال فاکتوری که توسط فروشنده خارجی به واردکننده ارائه میشود، باید تصویر آن در سامانه بارگذاری شود و در حقیقت امکان ارسال سیستمی اطلاعات فاکتور در سامانه وجود ندارد.
درباره عدم مطلوبیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت نیز باید گفت که هماکنون گمرک اظهار بازرگان را با اطلاعات بارنامه و قبض انبار دریافتی از سازمان بنادر به صورت سیستمی کنترل نمیکند که این مساله احتمال فساد را افزایش میدهد.
گمرک قانونی عمل میکرد، قاچاق رخ نمیداد
به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتصال سامانه گمرک به سازمان بنادر و سایر سازمانها باید در بستر سامانه جامع تجارت برقرار شود، اما به دلیل اینکه این فرآیند در پرونده فوق وجود نداشت، فساد گستردهای رخ داد که متخلفان حداکثر سوءاستفاده را از آن کردند.
البته هماکنون اتصال گمرک به سازمان بنادر از طریق سامانه واسط «بیتا» برقرار شده اما نکته قابل تامل این است که این اتصال در بستر سامانه جامع تجارت نیست و در چارچوب وزارت اقتصاد قرار دارد.
با توجه به تجربیات دو پرونده قاچاق گذشته به نظر میرسد پافشاری گمرک در خصوص عمل نکردن در بستر سامانه جامع تجارت امکان رخ دادن چنین فسادهای گستردهای بسیار محتمل میکند و حقوق دولتی و بیتالمال بیش از پیش تضییع خواهد شد.
باید امیدوار بود با قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق، احیانا دستگاههای مسئولی که در این امر خطیر کم کاری کردهاند به نمایندگان مجلس و مردم معرفی شوند تا بر این اساس با مطالبهگری از آن دستگاهها برای اصلاح رویههای غلطشان، تا حد زیادی به قاچاق کالا پایان داده شود.
نظر شما