ظرفیت های لازم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی قزوین ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز دوشنبه در جلسه بارئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی طبیعی استان قزوین که با حضور معاونین و مدیران برگزار شد اظهار کرد: ظرفیت های خالی را مشخص و زمینه سازی لازم جهت جذب سرمایه گذار باید فراهم کرد.

وی افزود: بر اساس سند آمایش سرزمین بایستی شرایطی برای سرمایه گذاری در استان فراهم شود.

خمسه تصریح کرد: یک بازنگری مجدد در پروانه ها و مجوز های بخش کشاورزی باید انجام شود تا متقاضیانی که شرایط برای سرمایه گذاری دارند استفاده کنند.

وی یاد آور شد : نظام مهندسی کشاورزی مناطبع طبیعی استان می تواند به عنوان بازوی توانمند بخش کشاورزی شرایط را برای جذب سرمایه گذار تسهیل کند.

خمسه بر لزوم اهمیت سرو سامان دادن پروانه های بخش کشاورزی توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تاکید کرد.

وی اضافه کرد: با توجه به سیاست های وزارت جهاد کشاورزی؛ باید شرایط در صدور مجوز گلخانه ها تسهیل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطر نشان کرد : نظام مهندسی کشاوزری و منابع طبیعی باید صیانت از اراضی کشاورزی در صدور مجوزهای بخش کشاورزی، یکپارچه سازی اراضی و همچنین صیانت از منابع آب و خاک استان مد نظر قرار دهد.

خمسه افزود: نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باید سیاست های وزارت جهاد کشاورزی را در جذب سرمایه گذاری و صدور مجور ها در نظر بگیرد.