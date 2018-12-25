راه اندازی سه پایگاه میراث جهانی در کاخ گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ نخستین جلسه هم اندیشی مدیران پایگاه های میراث جهانی باغ و قنات ایرانی سوم دی ماه در کاخ گلستان برگزار شد.

همزمان با برگزاری این نشست نیز دفتر مرکزی پایگاه باغ های جهانی، بیابان لوت و قنات ایرانی در کاخ گلستان راه اندازی شد.

«فرهاد عزیزی» مدیر امور پایگاه های جهانی با اعلام این مطلب گفت: نشست جلسه هم اندیشی مدیران پایگاه های میراث جهانی به دنبال سلسله نشست های پیشین برگزار شده که آخرین بار نیز این نشست ها در شیراز و با هدف برنامه ریزی های استراتژیک پایگاه های جهانی و ارائه گزارش عملکرد همکاران برپا شد.

او گفت: امروز همزمان با برگزاری این نشست دفتر مرکزی باغ های ایرانی، قنات و بیابان لوت که هر کدام دارای دفتر محلی در استان ها بودند برای تسریع روند برنامه های آتی افتتاح شد.

در این نشست «حسین راعی» مدیر پایگاه پرونده قنات ایرانی گفت: انتظار می رود که با افتتاح این دفتر و براساس برنامه های مشخص پایش مداوم داشته باشیم و کارشناسان نیز در یک چارچوب تعیین شده اقدام به فعالیت کنند.

او همچنین به برنامه 5 ساله پایگاه باغ های جهانی، بیابان لوت و قنات ایرانی اشاره کرد و افزود: یک برنامه 5 ساله برای پایگاه باغ های جهانی، بیابان لوت و قنات ایرانی تدوین شده که لازم است هدف گذاری ها و اقداماتی که صورت می گیرد براساس این برنامه 5 ساله پیش رود.

آن طور که راعی افزود: توجه به ظرفیت های درون زا، بالابردن ضریب ماندگاری آموزش و ایجاد انتفاع محلی و ملی، معرفی و جذب سرمایه های اجتماعی و حفاظت ایجابی اهم سیاست های پایگاه ها با توجه به سیاست ها و استراتژی های مرکز میراث جهانی است.