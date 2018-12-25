  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۴ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹

۱۴ دی ماه؛

آزمون سیزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان برگزار می شود

آزمون سیزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان برگزار می شود

مرحله سوم آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم جمعه ۱۴ دی‌ماه از سوی سازمان دارالقرآن الکریم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگارمهر، آزمون مرحله سوم سیزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم روز جمعه ۱۴ دی ماه ساعت ۸ صبح در سازمان دارالقرآن الکریم برگزار می شود.

این آزمون با حضور ۴۶ نفر از حائزین شرایط شرکت در این مرحله  از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

در این دوره از آزمون ها تعداد ۱۲ شرکت کننده خانم و ۳۴ نفر شرکت کننده آقا به رقابت خواهند پرداخت که این تعداد از بین ۹۰۲۹ نفر شرکت کننده در آزمون مرحله اول به این مرحله راه یافته اند.

آزمون مرحله سوم ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم شامل تسلط  حافظان به واژگان شناسی قرآن کریم(مفردات) و همچنین ترجمه تخصصی قرآن کریم  می باشد که میانگین سن شرکت کنندگان در این مرحله زیر ۲۵ سال است.

بیشترین شرکت کننده در این مرحله از آزمون را استان های تهران، اصفهان و خوزستان به خود اختصاص دادند و ۲ نفر از حافظان روشندل قرآن کریم نیز در این آزمون شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 4494825

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها