آزمون سیزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، آزمون مرحله سوم سیزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم روز جمعه ۱۴ دی ماه ساعت ۸ صبح در سازمان دارالقرآن الکریم برگزار می شود.

این آزمون با حضور ۴۶ نفر از حائزین شرایط شرکت در این مرحله از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

در این دوره از آزمون ها تعداد ۱۲ شرکت کننده خانم و ۳۴ نفر شرکت کننده آقا به رقابت خواهند پرداخت که این تعداد از بین ۹۰۲۹ نفر شرکت کننده در آزمون مرحله اول به این مرحله راه یافته اند.

آزمون مرحله سوم ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم شامل تسلط حافظان به واژگان شناسی قرآن کریم(مفردات) و همچنین ترجمه تخصصی قرآن کریم می باشد که میانگین سن شرکت کنندگان در این مرحله زیر ۲۵ سال است.

بیشترین شرکت کننده در این مرحله از آزمون را استان های تهران، اصفهان و خوزستان به خود اختصاص دادند و ۲ نفر از حافظان روشندل قرآن کریم نیز در این آزمون شرکت خواهند کرد.