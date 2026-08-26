۲۶۰میلیارد ریال مستمری به مددجویان گلپایگان پرداخت شد

مرتضی اسکندری، در گفتگو با خبرنگار مهر گزارشی از عملکرد یک‌ساله این اداره در حوزه‌های اجتماعی، پیشگیری، اشتغال، مسکن و اورژانس اجتماعی ارائه کرد.

وی با اشاره به خدمات حوزه اجتماعی افزود: در حال حاضر ۱۲ نفر از فرزندان تحت پوشش در مراکز نگهداری شهرستان حضور دارند و طی یک سال گذشته نیز ۱۰ زن سرپرست خانوار با توانمندسازی و کسب استقلال اقتصادی از چرخه حمایت بهزیستی خارج شده‌اند.

رئیس بهزیستی گلپایگان ابراز کرد: در طول یک سال گذشته حدود ۲۶۰ میلیارد ریال مستمری و سایر پرداختی‌ها در حوزه اجتماعی به مددجویان و جامعه هدف بهزیستی اختصاص یافته است.

حمایت ۲۶۰ میلیارد ریالی بهزیستی گلپایگان از مددجویان و اجرای گسترده طرح‌های پیشگیرانه

اسکندری در تشریح اقدامات حوزه پیشگیری از معلولیت‌ها و اعتیاد گفت: طی این مدت ۳۷۳ کودک سه تا شش ساله تحت غربالگری و سنجش بینایی قرار گرفتند تا از بروز تنبلی چشم و معلولیت‌های بینایی پیشگیری شود. همچنین ۵۹۸ نوزاد و کودک از خدمات سنجش شنوایی بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: به ۲۲ خانواده دارای سابقه تولد فرزند معلول، خدمات مشاوره ژنتیک پیش از بارداری ارائه شد تا از تکرار این مشکل جلوگیری شود. همچنین خط مشاوره ۱۴۸۰ بهزیستی به ۱۲۲ نفر خدمات تلفنی ارائه کرده و مراکز مشاوره شهرستان نیز ۴۸۶ مورد مشاوره حضوری را انجام داده‌اند.

رئیس بهزیستی گلپایگان با اشاره به اقدامات حوزه پیشگیری از اعتیاد بیان کرد: ۱۱ نفر از بهبودیافتگان اعتیاد از تسهیلات اشتغال بهره‌مند شدند و برای ۴۲ نفر نیز یاری‌برگ درمان اعتیاد صادر شد تا هزینه‌های ترک اعتیاد آنان تأمین شود. همچنین ۱۵۱ مورد یاری‌برگ مشاوره برای استفاده رایگان از خدمات مشاوره‌ای پرداخت شده است.

اسکندری در بخش مسکن و اشتغال اظهار کرد: در یک سال گذشته به شش خانواده کمک هزینه ساخت یا خرید مسکن پرداخت شده و سه خانواده نیز از تسهیلات بلاعوض خرید مسکن بهره‌مند شده‌اند. همچنین ۲۴ خانواده از تسهیلات مسکن استفاده کرده و به شش خانواده نیز کمک هزینه تهیه جهیزیه و ازدواج اختصاص یافته است.

وی افزود: پنج خانواده نیز از کمک هزینه لوله‌کشی گاز بهره‌مند شدند که برای هر خانوار ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

رئیس بهزیستی گلپایگان با اشاره به حمایت‌های اشتغال‌محور گفت: حق بیمه خویش‌فرمایی حدود ۱۰۰ نفر از نیازمندان و افراد دارای معلولیت توسط بهزیستی پرداخت می‌شود. همچنین در حوزه اشتغال، با وجود سهمیه ۶۵ نفری شهرستان، برای ۱۰۳ نفر تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت شده است.

اسکندری درباره مشارکت‌های مردمی نیز اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۱۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال کمک غیرنقدی و ۶ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال کمک نقدی جذب شده که مجموع مشارکت‌های مردمی را به بیش از ۲۱ میلیارد ریال رسانده است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد اورژانس اجتماعی گفت: در طول یک سال گذشته ۱۶۷ مورد مداخله اورژانس اجتماعی و ۲۵۷ مورد خدمات سیار اورژانس اجتماعی در شهرستان انجام شده است. همچنین ۲۳ نفر از کودکان و زنان در معرض آسیب در مراکز مربوطه پذیرش شده‌اند.