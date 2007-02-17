پیکر شهید موسوی در قم تشییع و به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عصر شنبه پیکر شهید سید مراد موسوی یکی از جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی از مسجد امام حسن عسگری(ع) تا حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و از آنجا تا گلزار شهدای علی ابن جعفر(ع) تشییع و به خاک سپرده شد.
در این مراسم که با حضور پرشور مردم برگزار شد، یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی گرامی داشته شد.
گفتنی است وی در سال 1364 در عملیات کربلای 4 در دشت مینو دچار عارضه شیمیایی شد. این شهید والا مقام که 22 ماه در جبهههای نبرد حق علیه باطل حضور داشت 4 سال در بیمارستان ساسان تهران بستری بود.
لازم به ذکر است شهید موسوی فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تهران داشت و به عنوان استاد دانشگاه تدریس میکرد.
پیکر شهید موسوی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عصر شنبه پیکر شهید سید مراد موسوی یکی از جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی از مسجد امام حسن عسگری(ع) تا حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و از آنجا تا گلزار شهدای علی ابن جعفر(ع) تشییع و به خاک سپرده شد.
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