متلاشی شدن باند سارقان و کشف ۱۱۴ فقره سرقت در شهرستان البرز

سردار مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وصول پرونده های متعدد سرقت داخل و باتری خودرو، سرقت درهای چدنی آب و فاضلاب در سطح شهرستان، سرقت از ساختمان های نیمه کاره موضوه به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان البرز قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی استان افزود: با اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی ماموران کلانتری ۱۴ شهرستان البرز حین گشت زنی هدفمند و نامحسوس یک سارق را حین سرقت باتری یک دستگاه خودرو شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: با انتقال متهم به مقر پلیس در بازجوئی فنی ماموران و مواجه با دلایل متقن پلیس به انجام سرقت های باتری و داخل خودرو با همدستی ۲ سارق دیگر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان قزوین اضافه کرد: ماموران با شناسایی محل اختفای سارقان در شهرستان البرز در یک عملیات منسجم و ضربتی ۲ سارق را نیز دستگیر کردند.

سردار محمودی بیان کرد: متهمان در بازجویی فنی پلیس به ۴۰ فقره سرقت باتری و داخل خودرو، تعداد ۵۰ فقره سرقت در چدنی چاه آب و فاضلاب بخش محمدیه، ۱۵ فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره سطح شهرستان های البرز و قزوین و تعداد ۹ فقره سرقت شیرآلات در شهرستان البرز جمعا به ۱۱۴ فقره سرقت اعتراف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به اینکه در این خصوص ۳ مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد خاطر نشان کرد: متهمان که با تشکیل باند نسبت به انجام سرقت و باعث ایجاد جو نا امنی و نگرانی در شهروندان شهرستان البرز شده بودند با تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین از شهروندان خواست: حتما به هشدار های پلیسی توجه داشته و با رعایت نکات پیشگیری از سرقت ضمن سلب فرصت جرم از مجرمان، با پلیس همکاری و مشارکت داشته و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.