به خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان از سری رقابتهای لیگ برتر در هفته دوازدهم برگزار شد که از سوی کی‌روش استنلی، بازیکن تیم سپاهان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به بازیکن حریف که منجر به اخراجش شد، رخ داد. وی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کمال کامیابی نیا، بازیکن پرسپولیس به دلیل فحاشی که موجب اخراجش شد به یک جلسه محرومیت و ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.

علیرضا بیرانوند، دروازه بان پرسپولیس نیز به خاطر حرکات غیرورزشی نسبت به تماشاگران تیم مقابل که سبب تحریک آنان شد به توبیخ کتبی و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.

تیم سپاهان اصفهان به دلیل تخلف تماشاگرانش، فحاشی به داور، پرتاب بطری و نارنجک با توجه به تکرار تخلفات و عدم توجه به تذکر کمیته انضباطی یک جلسه از حضور تماشاگرانش در مسابقات خانگی و پرداخت۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد( این رای قابل تجدید نظر است)

گفتنی است، حسام فتاحی یکی از اعضای کادر فنی سپاهان به دلیل اعتراض به داور بعد از پایان مسابقه به توبیخ کتبی و ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم پرسپولیس به دلیل تخلفات تماشاگرانش، پرتاب ترقه به زمین و استفاده از کلمات نامناسب به ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

حسین خیبری، مدیر اجرایی باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل اعتراض به داور در جریان مسابقه و ورود به زمین به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم و باید ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم سپاهان نیز به خاطر ورود خسارت به اتوبوس حامل بازیکنان پرسپولیس باید مبلغ ۸۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال در حق باشگاه پرسپولیس پرداخت کند.