انتشار ویراستی تازه از کتاب «زینب بانوی قهرمان کربلا»

به گزارش خبرنگار مهر دفتر نشر فرهنگ اسلامی کتاب « زینب بانوی قهرمان کربلا» نوشته عایشه عبدالرحمن بنت الشاطی و با ترجمه مرحوم سید جعفر شهیدی را به اهتمام غلامرضا امامی منتشر کرد.

امامی در ویراست تازه این کتاب سال‌شماری از زندگی علامه شهیدی و مقدمه‌ای به قلم خود به کتاب افزوده است.

بنت‌الشاطی ماولد سال 1913 در مصر بود و نخستین تعلیمات دینی خود را نزد پدرش که از عالمان الازهر بود فراگرفت وی در سال 1950 و با راهنمایی طه حسین توانست از رساله دکتری خود در زمینه ادبیات عرب و با نگاهی به «ابوالعلی معری» دفاع کند. وی در زمره نخستین بانوان مسلمان مصری است که بخش زیادی از عمر خود را صرف پژوهش‌های قرآنی و تدریس در این زمینه کرد.

این کتاب در زمره آثاری است که اداره مجله الهلال در مصر آن را منتشر کرده است و نویسنده آن نیز بر طریق سنت و جماعت است. او در این کتاب زندگی اجتماعی و سیاسی حضرت زینب(س) را تجزیه و تحلیل کرده است و بخشی از صفات بارز وی را بیان می‌کند به شکلی که از او در این کتاب با عنوان «قهرمان کربلا» یاد می‌کند.

کتاب با شرح زندگی این بانوی بزرگوار در کودکی و معرفی پدران و اجداد وی آغاز می‌شود و در ادامه با ماجرای زندگی وی در زمان حکومت امیرالمومینی و پس از آن حادثه کربلا و پس از آن منتهی می‌شود.

مرحومه بنت الشاطی در بخشی از مقدمه این کتاب می‌نویسد: ای پدر با گذر روزگار از یاد نمی‌برم که چگونه در محفل‌های خانوادگی ما از خاندان عزیز پیامبر(ص) سخن می‌گفتی و مهرشان را به کام ما ریختی و به ما آموختی که به آن خاندان گرامی مفتخر شویم.

این کتاب را دفتر نشر فرهنگ اسلامی با قیمت 8500 تومان منتشر کرده است.