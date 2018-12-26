پیام تسلیت رئیس سازمان اوقاف به مناسبت درگذشت مرحوم هاشمی شاهرودی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی به شرح زیر است:
ضایعه درگذشت مرحوم مغفور آیتالله هاشمی شاهرودی (رحمتالله علیه) موجب تأسف و تأثر عموم علاقمندان انقلاب و نظام اسلامی شد. بی تردید، آثار و خدمات ارزنده آن مرحوم در مسئولیتهای خطیر و مهم نظام جمهوری اسلامی، به خصوص در رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، از یاد و خاطر مشتاقان و محبین انقلاب اسلامی محو نخواهد شد.
این فقدان تأسف بار را به محضر حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، اعضای محترم مجلس تشخیص مصلحت، عموم خدمتگزاران نظام اسلامی، ملت شریف ایران، بیت گرامی و فرزندان مکرّم ایشان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم حشر با صالحین و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
سیدمهدی خاموشی
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه
نظر شما