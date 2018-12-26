پیکر مادر خلبان شهید مفقودالاثر «حسین یزداندوست همدانی» تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر حاجیه خانم اشرف یشمه ای مادر سرلشکر خلبان شهید مفقودالاثر «حسین یزدان دوست همدانی» با حضور پرسنل یگان های نظامی، مسئولین و مردم شهید پرور همدان در باغ بهشت همدان برگزار شد.

مراسم ختم آن مرحومه نیز امروز از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در حسینیه بختیاری ها شهر همدان برگزار می شود.

شهید خلبان حسین یزداندوست همدانی در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۳۰ در یکی از محله‌های قدیمی شهر همدان پا به عرصه گیتی نهاد و پس از گذراندن دوران ابتدایی در دبستان‌ هاتف و دوران متوسطه در دبیرستان ابن‌سینا همدان در سال ۱۳۴۹ موفق به اخذ دیپلم شد و همان سال به تهران رفت و بدلیل علاقه وافر وارد دانشکده خلبانی شد.

وی دوره مقدماتی پرواز را در ایران طی کرد و جهت گذراندن دوره تکمیلی پرواز راهی آمریکا شد و پس از دو سال دوره پرواز را به اتمام رساند و موفق به دریافت نشان خلبانی شد و سپس به ایران بازگشت و با درجه ستوان دومی به عنوان خلبان هواپیمای فانتوم اف -۴ در نیروی هوایی مشغول به خدمت شد.

شهید یزداندوست همدانی در مأموریت‌های مختلف داوطلبانه حضور داشت و در یکی از این ماموریت‌ها پس از انجام ماموریت هواپیمای وی مورد اصابت موشک پدافند زمین به هوای ارتش بعثی گرفت و به آتش کشیده شد.

به گفته لیدر دسته پروازی، در این اتفاق حسین به همراه کابین عقب با چتر نجات به اجکت کرده که بر این اساس به عنوان خلبان اسیر تلقی می‌شود و انتظار خانواده شهید و همرزمانش برای بازگشت وی شروع می‌شود؛ انتظاری که پس از ۱۲ سال در سوم تیرماه سال ۱۳۷۰ با اعلام شهادت وی پایان می‌یابد ولی هیچگاه نشانی از پیکر مطهر حسین یزداندوست همدانی پیدا نمی‌شود و پس از سال ها خانواده شهید همچنان چشم انتظار رجعت پیکر ایشان هستند.

از شهید حسین یزداندوست همدانی یک فرزند دختر به نام آرزو به یادگار مانده و امروز پیکر مادرش که چشم انتظار پیکر فرزندش بود در همدان تشییع و به خاک سپرده شد.