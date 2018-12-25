انقلاب متعلق به مردم است/وظیفه همگان در دفاع از دستاوردهای انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی عصر سه شنبه در یادواره ۱۷۵ شهید غواص کربلای ۴ در حسینیه ثارالله بروجرد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی بعد از چهل سال با وجود معاندین داخلی و خارجی و به کوری چشم آن ها هنوز پا برجاست، اظهار داشت: عملیات کربلای ۴ برای ملت ایران و منطقه لرستان پیام هایی دارد، این عملیات راهگشای عملیات کربلای ۵ و هموار شدن مسیر اتمام جنگ بود و همچنین این عملیات به دست رزمندگان لرستانی رقم خورده است.

وی افزود: اخلاص رزمندگان این عملیات موجب پیروزی در عملیات های بعدی دوران جنگ تحمیلی شد و امروز هم برای فائق آمدن بر دشمنان نیاز به همان اخلاص داریم.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه در حال حاضر باید مواظب طاغوتیان مسلمان نما در سطح انقلاب باشیم، تصریح کرد: بواسطه انقلاب اسلامی حضور بانوان در تمامی عرصه های اجتماعی، سیاسی، ورزشی، علمی و ... نسبت به قبل از دوران پیروزی انقلاب رشد چشمگیری داشته است.

سردار کشکولی با اشاره به مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول این چهل سال، گفت: این انقلاب اسلام را به عنوان جوهره حکومت دینی محقق کرده است و تا به امروز آن را حفظ کرده ایم.

به گفته وی ایران تنها کشوری است که قانون اساسی آن بر اساس قرآن کریم نوشته شده است و آرمان های انقلاب، ظلم ستیزی، دفاع از مستضعفین، عدالت خواهی و ... همه از مولفه های یک حکومت اسلامی است و اگر ضعفی هست در عملکرد مسئولان و مدیران این مملکت است. ‌

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان ادامه داد: مردم سالاری و قدرت، از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است که بواسطه آن سرنوشت مملکت به مردم محول شده است.

سردار کشکولی با بیان اینکه صاحب این انقلاب مردم هستند نه مسئولان نظام، افزود: بدون پشتوانه و خواست مردم خیمه نظام جمهوری اسلامی برپا نمی شود و نمی ماند.

وی در رابطه با وضعیت ایران نسبت به آمریکا در منطقه خاورمیانه تاکید کرد: قدرت آمریکا در منطقه در حال افول است و سیاست فعلی آمریکا این است که نفوذ سیاسی ایران را در منطقه کاهش دهند و با فروش گسترده تسلیحات بقیه معاندین در منطقه را علیه ایران بشوراند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان حفظ وحدت در عین مبارزات جناحی و سیاسی، عدم دو قطبی شدن جامعه، امید دادن به مردم در شرایط بحرانی، آمادگی کامل در فضای حقیقی و مجازی و دفاع هوشمندانه از دستاوردهای انقلاب اسلامی را از مهمترین وظایف مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.