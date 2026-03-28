به گزارش خبرنگار مهر، سردار عوض شهابی فر شامگاه شنبه در بیست و هشتمین شب تجمع مردم یاسوج با تأکید بر حضور پرشور مردم در خیابان‌ها، افزود: ملت ایران ۴۸ سال است که آمریکا و اسرائیل را در هر میدانی شکست داده‌اند و پیروزی نهایی از آن امت اسلام خواهد بود.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و میادین، اظهار کرد: دشمنان تاکنون چنین جمعیتی ندیده‌اند و به همین دلیل مدعی شده‌اند که این حضور «هوش مصنوعی» است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: همین حضور مردم پیروزی‌های بزرگ را رقم زده است و جنگ آمریکا با ملت ایران، جنگ با خدا بود.

وی شب‌های اخیر را «شب‌های احیاء انقلاب و رمی جمرات و پرتاب سنگ به شیطان بزرگ» توصیف و پیام رزمندگان را به مردم منتقل کرد.

سردار شهابی فر تصریح کرد: حضور مردم از حضور رزمندگان در میدان واجب‌تر و کشنده‌تر است و ملت ایران در میدان حاضرند و ترسوهای دشمن به پناهگاه می‌روند.

وی با اشاره به شهدای دفاع مقدس گفت: خون امام شهید عاشورایی به پا کرده است و رزمندگان جبهه مقاومت امروز پایگاه‌های اسرائیل را هدف قرار داده‌اند.

فرمانده اسبق سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: آمریکا در آتشی که خود روشن کرده می‌سوزد و پایان جنگ را ایران و ملت آن ترسیم خواهند کرد.

وی تأکید کرد: همه مردم ایران پاسدار انقلاب هستند و کسی که جنگ با خدا را شروع کند، زمین خواهد خورد.

سردار شهابی فر خطاب به دشمنان گفت: اگر حمله زمینی انجام دهند، جهنمی برای آنان آماده خواهیم کرد که در تاریخ ثبت شود.

وی با اشاره به قدرت روزافزون سپاه گفت: سپاه امروز از سپاه دیروز قوی‌تر و مجهزتر است و هزاران فرمانده جدید تربیت کرده است.

مشاور فرمانده کل پساه در پایان خواستار تشکیل ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ توسط مسئولان شد و از مردم خواست همچنان در خیابان حضور داشته باشند.