مسئولان استان ایلام ارتحال آیت الله شاهرودی را تسلیت گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام و استاندار ایلام در پیام های جداگانه ای ارتحال این عالم ربانی را تسلیت گفتند.

در پیام حجت الاسلام و المسلمین الله نور کریمی امام جمعه ایلام تبار آمده است: ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی که عمر بابرکت خود را برای اعتلای اسلام و نیز در کسوت خدمت به نظام اسلامی و مردم صرف کرده ضایعه ای دردناک و غیر قابل جبران است.

ارتحال این عالم جلیل القدر را به محضر رهبر فرزانه انقلاب، ملت بزرگ ایران و خانواده مکرم ایشان تسلیت می گویم.

همچنین قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام نیز در پیامی ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.

در بخشی از پیام تسلیت استاندار ایلام آمده است: این فقید عرصه جهاد و اجتهاد هم منشا خدمات شایانی در دستگاه قضا بود و هم سنگر شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مسیر وحدت و انسجام ملی گام های موثری برداشت.

همچنین فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان نیز در پیامی ارتحال یار صدیق و دلسوز انقلاب را به محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران و بیت مکرم ایشان تسلیت گفت.

در بخشی از پیام سردار سید صادق حسینی آمده است: مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی از مبارزان انقلابی و چهره های درخشان در علوم اسلامی هم در حوزه های علمیه و هم در مناسک بالای حکومتی منشا خدمات ارزشمندی بودند.

آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از مدت ها تحمل بیماری دیشب دار فانی را وداع گفت.