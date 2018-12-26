عرضه تازه ترین گوشی پرچمدار سامسونگ با یک ترابایت حافظه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی جی آر، پیش از این اعلام شده بود که گالکسی اس ۱۰ نمونه کوچکتر این گوشی دارای نمایشگر ۶.۱۱ اینچی است. حال اعلام شده که گالکسی اس ۱۰ پلاس دارای نمایشگر بزرگتر ۶.۴۴ اینچی خواهد بود.

این ارقام نسبت به نمایشگرهای ۵.۸ اینچی گالکسی اس ۹ و ۶.۲ اینچی گالکسی اس ۹ پلاس پیشرفت قابل توجهی از خود نشان می دهد. البته گالکسی نوت ۱۰ که آن هم در آینده نزدیک عرضه می شود باز هم نمایشگر بزرگتری خواهد داشت که منابع مختلف ابعاد آن را بین ۶.۴ تا ۶.۷۵ اینچ اعلام کرده اند.

گالکسی اس ۱۰ لایت گوشی دیگری از همین مجموعه است که با نمایشگر ۵.۷۵ اینچی عرضه خواهد شد. برخی کارشناسان می گویند بزرگتر شدن نمایشگرهای این گوشی ها لزوما به معنای بزرگتر شدن ابعاد کلی آنها نیست و سامسونگ فراگیری نمایشگرها را افزایش داده تا آنها بخش عمده قاب جلویی تلفن همراه را در بر بگیرند.

ظاهرا در این گوشی ها هم خبری از حذف جک هدفون نیست و از حسگر اثرانگشت نیز در زیر خود نمایشگر استفاده شده است تا باز کردن قفل گوشی با لمس آن توسط انگشت انجام شود.

گفته می شود در پشت گوشی گالکسی اس ۱۰ پلاس از چهار دوربین و در جلوی آن از دو دوربین برای تهیه عکس های سلفی استفاده می شود. همچنین شنیده می شود که پردازنده اصلی این گوشی و گوشی گالکسی اس ۱۰ یکی از دو مدل اسنپ دراگون ۸۵۵ یا Exynos ۹۸۲۰ سامسونگ خواهد بود.

گوشی های یادشده با حافظه های مختلف از ۱۲۸ گیگابایت تا یک ترابایت عرضه خواهند شد که قیمت های آنها نیز بر همین اساس بسیار متنوع خواهند بود. قیمت اس ۱۰ لایت حدود ۷۰۰ پوند، قیمت اس ۱۰ بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ پوند و قیمت اس ۱۰ پلاس با یک ترابایت حافظه ۱۴۰۰ پوند پیش بینی شده است.